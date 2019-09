Enojada, Flor de la V desmintió los rumores de separación de Pablo Goycochea

Flor de la V. utilizó su programa Flor de tarde para desmentir los rumores de un posible distanciamiento de Pablo Goycochea Crédito: Instagram

En medio de rumores sobre una posible separación entre Flor de la V y su marido, Pablo Goycochea, la actriz y conductora salió a desmentirlo tajantemente. "Vamos a hablar de mí, ya que hace muchas semanas que se viene hablando de mí en un portal", advirtió desde su programa Flor de tarde.

"Cuando [lo que se dice] involucra a la familia", el rumor "toma otro color, un color distinto", apuntó primero. A continuación, agregó: "Hoy me desperté con la noticia de que estoy separada de mi marido. Obviamente, mi teléfono explotó, por los llamados de mucha gente profesional que lo primero que hace es consultar a la fuente. Entonces, digo: ¿de dónde salió esto? Voy a la nota que confirma mi separación y digo: para confirmar algo tiene que haber una prueba, algo, pero no hay".

La conductora confesó que la divulgación de esta información le molestó no por ella, sino por el bienestar de los dos hijos de la pareja. "Paul e Isabella tienen ocho años y ya se meten en internet y pueden leer cualquier tipo de noticias. Cuando pasan este tipo de cosas me parece que ya no está bueno", remarcó.

Sobre el supuesto distanciamiento de su marido, la capocómica añadió: "La justificación (que realizan los periodistas que difundieron la afirmación de la separación) es que no me ven en una gala con mi marido o que no me acompañó al trabajo. Cuando estoy trabajando mis hijos se quedan con su papá, y cuando su papá está trabajando, están conmigo. Es una decisión personal que tomamos nosotros como pareja".

Flor de la V también explicó que opta por no compartir imágenes familiares en sus redes sociales porque las reserva para el ámbito "privado". "No exponer a nuestra familia es otra de las decisiones que tomamos con Pablo", subrayó.

Tras ello, mostró su enojo porque "todo el tiempo" se divulgan informaciones inciertas sobre su vida. "Si fuera por la prensa, ya estaría separadísima hace un montón de tiempo. Somos un matrimonio que la peleamos todos los días. Hemos pasado por crisis, momentos buenos, malos, peores y mejores, como cualquier matrimonio, pero elegimos estar juntos porque defendemos nuestra familia, que es lo más importante que tenemos", resaltó.

"Me banco todo lo que tenga que ver con mi trabajo, pero con mi familia, me parece que se van al pasto por completo. No voy a permitir que siga sucediendo", concluyó la humorista.