Flor de la V y su dura crítica al Colectivo de Actrices

Flor de la V confirmó que dejó el Colectivo de Actrices Argentinas Crédito: Instagram

24 de julio de 2019 • 12:00

Después de la noche que la enfrentó a Pampita y Florencia Peña en Showmatch (el trece), Flor de la V confirmó una novedad: ya no forma parte del Colectivo de Actrices Argentinas, que había integrado desde un principio y del que también es parte Peña.

Lo contó en Los ángeles de la mañana (el trece), al rato de acusar de "mostrar la hilacha" a la actriz y la modelo que integran el jurado y la habían criticado por su baile. "La prensa siempre me pregunta si Florencia y Pampita tienen algo anterior contra mi y realmente no lo sé... No las conozco", aseguró Flor de la V después de la pelea en la pista.

Sin embargo, ante la sugerencia de que aquel desencuentro podía tener que ver con desavenencias anteriores entre Flor de la V y Peña en el Colectivo de Actrices Argentinas, la primera sorprendió al apuntar: "Ya no soy parte. Me fui porque no me apoyaron".

Y sin titubear, dio detalles de su distanciamiento del grupo de mujeres que que aboga activamente por los derechos de la mujer, lideró las marchas por la legalización del aborto e impulsó la denuncia mediática por violación presentada por Thelma Fardin contra Juan Darthés.

"Son sororas con las que quieren. A mi no saltaron a apoyarme. Tuve muchos ataques desde que se creó el grupo y no me acompañaron. Desde el ataque de Lanata, en adelante. Y sí, sacaron un comunicado, pero nunca estuvieron conmigo como con Thelma", aseguró visiblemente enojada con el grupo del que tampoco participan ya varias de las actrices que lo iniciaron.

Informada sobre la novedad, Flor Peña, que siempre fue una de las caras visibles del grupo, manifestó no estar enterada de que la participante del Bailando se había ido del colectivo, pero apuntó: "Eso no tiene nada que ver. Soy parte pero no estoy asiduamente, porque trabajo mucho. Dejemos ese tema de lado".