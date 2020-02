La bailarina y actriz contó que tuvo una cita con un misterioso hombre y todos apuntaron a Dante Spinetta Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de febrero de 2020 • 18:24

Flor Vigna estuvo en el diván de Verónia Lozano y no pudo evadir las preguntas de la conductora sobre los rumores de romance con Dante Spinetta. La actriz y bailarina ya había desmentido la versión de noviazgo con el cantante, pero reconoció que lo conoce y que intercambió varios mensajes con él. Ahora sumó una anécdota de una misteriosa cita, y no quiso decir con quién fue el encuentro.

En una divertida charla en Cortá por Lozano, la subcampeona del "Súper Bailando" contó cómo fue su primera salida de soltera, seis meses después de su ruptura con Nicolás Occhiato. "Yo estaba con muchas dudas y le pregunté a una amiga si le parecía que ya estaba lista para conocer a alguien", anticipó.

Luego, Vigna continuó su relato: "Mi amiga me dijo: 'Vos andá y tené una cita con vos misma, fijate qué pasa con esta Flor de 25 años, cómo siente en este momento'". Ante este consejo, la actriz de Una semana nada más se lanzó a la experiencia y aceptó conocer un poco más al misterioso muchacho en cuestión; durante toda la entrevista, la bailarina se mantuvo firme y no develó la identidad del hombre.

Sin embargo, hubo varios pasos previos antes de concretar la noche romántica: "Soy medio miedosa, así que la cita llegó a través de gente en común. Y le dije que aceptaba ir a su casa, pero antes le mandé un mensaje explicándole todo". Entre risas, Vigna comentó que su compañero de elenco, Benjamín Rojas, la retó por haber enviado ese "testamento virtual".

"Le dije que se iba a encontrar con una chica que no suele salir mucho. La verdad es que a mí me encanta bailar, y cuando yo bailo le doy todo a una cámara, pero después cuando me ves en persona soy más boludona", bromeó. Y agregó: "Al final le puse: 'Juntémonos, tomemos algo, nos reímos pero sin expectativas de nada'

Rápidamente Lozano intentó que Vigna "pise el palito" y le preguntó si el hombre en cuestión es famoso, ante la pista de que se decidieron verse a solas en cuatro paredes y no en un lugar público. Un tanto incómoda, ella negó que se trate de alguien muy conocido, y cerró aún más misteriosa: "Me animé y fue divertido. Él me respondió 'jaja, qué tierna'. Y así, sin darme cuenta, empecé una nueva etapa en mi vida".