Así fue el reencuentro entre Flor Vigna y Luciano Castro tras su difícil separación

Después de meses caóticos en los que no faltaron llantos y peleas, pareciera que Flor Vigna encontró la calma. Tras el encuentro con Sabrina Rojas en el que limaron asperezas, la bailarina se reunió con Luciano Castro para devolverle sus cosas y algunos especularon con una posible reconciliación.

Fue Fernanda Iglesias este viernes en LAM (América TV) quien brindó información al respecto cuando Ángel de Brito le preguntó si la intérprete de “Picaflor” y el actor están juntos de nuevo. “Tuvieron un reencuentro de la última vez que se vieron en enero; ellos se dejaron de ver, él se va a hacer su obra de teatro, ella se va a hacer su introspección al Sur, pero este miércoles, o sea antes de ayer, él fue a la casa de ella para llevarse sus cosas”, comenzó diciendo la periodista.

Y siguió: “Fue un momento terrible. Hablé con ella hoy, me dijo ‘lloramos mucho, yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’”. Acto seguido, la panelista lanzó un dato sobre Castro que sorprendió a todas las angelitas. “Él querría volver, pero ella no”, señaló.

En ese sentido, aclaró: “Él parece que lloró mucho, me dijo ‘no nos besamos ni nada’. Se abrazaron y lloraron, pero no se besaron ni nada y después de todo ese momento terrible que vivió Flor Vigna, ella se fue a tatuar toda la panza”.

Como el tatuaje generó interrogantes en el estudio, la panelista señaló que la artista eligió varios dibujos para graficar el año intenso que vivió.

Cabe recordar que Flor Vigna y Luciano Castro dieron por terminada su relación de dos años y medio los primeros días de febrero de este año. A través de su canal de difusión de Instagram, la bailarina comunicó la noticia.

“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero tenemos que despedir. Gracias por sus mensajes y por todo lo que hacen por mí, me siento muy acompañada por ustedes. Gracias por estar hace nueve años bancándome, saben cómo soy y eso me deja tranquila”, expresó.

Cómo fue la charla íntima entre Sabrina Rojas y Flor Vigna

Dos semanas atrás, la exparticipante del Bailando (América TV) desató un escándalo cuando mencionó que Sabrina Rojas había sido la culpable de su separación del Castro. Tras varias idas y vueltas, ambas decidieron mantener una charla y compartieron los detalles desde sus respectivas redes sociales.

Primero fue la madre de los dos hijos menores de Luciano, quien expresó: “Paso por acá para contarles que con Flor tuvimos la posibilidad de poder tener una charla sanadora donde nos escuchamos, nos entendimos y comprendimos, y así pudimos pedirnos disculpas con cosas que consideramos que podía haber lastimado a la otra”.

Luego, siguió: “Quien lo entienda bienvenido sea y quien no solo decirlo que escuchar al otro trae calma, es salud. Así que puedo decir que gracias a que dos mujeres eligieron escucharse, pudieron cerrar un capítulo de manera adulta y amorosa. Gracias por eso Flor y nos deseo lo mejor a las dos”.

Por otra parte, Flor Vigna escribió: “Estuvimos hablando mucho con Sabri. Hablamos de lo que nos dolía, de lo que nos molestaba. De saber que muchos fueron malentendidos y que para sanar nos teníamos que entender la una a la otra... Le pusimos lo mejor de nosotras”.

Y completó: “Nos escuchamos. Decidimos arreglar todo y cerrar el capítulo como nos merecemos, entendiéndonos y aprendiendo de la situación. Muchas veces uno habla desde el dolor y lo rotos que estamos, por eso además de hablar en privado con Sabri, quisimos compartirles esta parte del proceso donde con mucho amor nos entendimos”.