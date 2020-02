Flor Vigna habló sobre los rumores de romance con Dante Spinetta

Flor Vigna habló sobre los rumores que indicaban que estaba saliendo con Dante Spinetta Crédito: Instagram

Los rumores de romance entre Flor Vigna y Dante Spinetta comenzaron a surgir hace algunos días. A través de las redes sociales, se vio que la bailarina y el músico compartían muchos "me gusta", lo que provocó que algunos medios sospecharan que entre ellos había algo más que buena onda.

"Dante es un amor, pero no somos nada", aclaró la ex participante del "Súper Bailando " durante una entrevista con Los ángeles de la mañana. "No tenemos una relación y no es que estamos saliendo hace mil años. Simplemente me parece interesante, estoy soltera y lo puedo conocer a él o a otra persona", agregó dando a entender que algo pasa entre ambos.

Una de las panelistas del ciclo quiso saber si se hablaban o se veían, a lo que Vigna respondió muy sinceramente: "Nos hablamos de vez en cuando, sí, pero no hay nada serio. No es un momento en el que necesite o quiera estar con un hombre. Si aparece, va a pasar".

"Estoy sola, soltera", volvió a aclarar. "Dante es muy copado, muy buen pibe, pero no. Estoy en un momento en el que estoy muy bien sola, yo me separé en octubre y me llevó un tiempo el duelo, hoy en día elijo estar así".

Flor aseguró que disfruta de pasar tiempo consigo misma y conectarse con su propia persona. "Necesito estar sola, estar en mi casa, ver una película, que no me molesten... Tener mis momentos conmigo. Quiero que, si decido ver a una persona, sea desde el lugar del disfrute", indicó luego.

"Yo subestimaba un montón la calma, la paz, y hoy necesito bajar de un año con mucha información, tanto profesional como personal", se sinceró la bailarina, quien durante el 2019 enfrentó dos separaciones, la de Nicolás Occhiato y luego la de su coach en el "Súper Bailando", Matías Napp. "Le tenía prejuicio a conocer gente, porque venía de estar en pareja, y hoy me siento bien animándome a conocer a alguien", destacó.

Mientras Flor estaba en el móvil, otra de las panelistas del ciclo leyó un mensaje de texto escrito por Spinetta tras ser consultado por la relación con Vigna. "Gracias por preguntar. La verdad es que prefiero no hablar de mi vida privada, no lo tomes a mal", expresó el músico. "Él tiene una carrera, una trayectoria y una forma de ser que me encanta que sea íntima. A mí también me encantaría, pero estoy más expuesta porque el 'Bailando' tiene eso", agregó ella.

En los últimos días, Vigna también había hablado sobre la posibilidad de reconciliarse con Occhiato. "Hoy no tenemos una certeza de lo que queremos hacer. Sí sabemos que nos vamos a cuidar mucho, que no queremos lastimar a nadie y que en este momento elegimos la libertad, no elegimos el compromiso", había revelado. "Nos dimos cuenta que cambiamos un montón. Hoy no sabemos con certeza qué es lo que queremos. Dijimos 'dejemos las puertas abiertas sin forzar nada'. Y si conocemos a alguien en el camino, por algo será".