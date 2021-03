¿Sin vuelta atrás? Flor Vigna borró las fotos junto a Nico Occhiato y la separación parece definitiva

Flor Vigna (26) y Nico Occhiato (28) son una pareja que ha tenido sus idas y vueltas. Sin embargo, a pocos meses de haber blanqueado su reconciliación, una nueva crisis desencadenó lo que sería la separación definitiva. Así lo confirmaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos (América TV).

Este viernes, en el último tramo del programa, los periodistas abordaron el tema de la separación entre Flor Vigna y Nico Occhiato. Durante el segmento Los Escandalones, la aceptación de una de las partes de la pareja a participar de La Academia (El Trece). “El textual de Flor fue ‘Nico este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral’. Eso, aparentemente, a él no le gustó nada, y ya venían complicados”, remarcó Lussich.

“Fuentes que no tienen que ver con el mundo del espectáculo, pero que sí los conocen cuentan que el hecho de que ella haya arreglado para estar en La Academia y él no; de que el no quería porque eso podría llegar a complicar la pareja”, enumeró Pallares y recordó que en el programa participará Mati Napp, que fue pareja de Vigna.

La crisis de pareja de Flor Vigna y Nico Occhiato

En medio de los rumores de separación, Flor Vigna se hizo un cambio de look en el que abandonó el castaño oscuro y optó por volver al rubio. Nico Ochiato por su parte disfruta de unas vacaciones junto a un grupo de amigos en Mendoza.

Y como lo que sucede en la vida real tiene su correlato en lo digital, Flor Vigna llevó aún más lejos la crisis y confirmaría la no vuelta atrás de la separación. La ex Combate borró todas las fotos que tenía con el oriundo de Ramos Mejía.

Al momento de la publicación de esta nota, Nico Occhiato sí tiene en su feed de Instagram una foto con Vigna durante su viaje a México. Ambos se siguen mutuamente en Instagram.

LA NACION