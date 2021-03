La reacción de Flavio Mendoza luego de que su hijo Dionisio le preguntara por su mamá

Ya recuperado del Covid que lo mantuvo internado durante casi dos semanas, Flavio Mendoza pasó por el piso de Los ángeles de la mañana y habló de todo. Mientras puso en duda si volvería a trabajar con Carmen Barbieri, el productor opinó del escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado y contó la sorpresiva pregunta que le hizo su hijo Dionisio.

“¿Pudiste recomponer tu relación con Carmen?”, preguntó Ángel De Brito ni bien arrancó la entrevista. “Sí, charlamos. Yo la entiendo, ella pasó por muchas cosas y yo también me equivoqué en lo que dije. Yo la quiero mucho y le deseo lo mejor”, respondió el coreógrafo aunque dejó entrever que aún queda una charla pendiente entre ellos. “Cuando esté bien seguro vamos a hablar, porque a mí también hay cosas que no me gustaron”, advirtió.

Sin embargo, la sorpresa fue cuando el productor de Un estreno o un velorio dudó si volvería a trabajar con la capocómica. “Yo también pensaría antes de volver a trabajar con ella, depende del proyecto. A mí me encanta ella, pero yo soy exigente y a veces al artista no le gusta la exigencia del trabajo... No lo digo por Carmen, eh”, lanzó.

El conductor del ciclo lo saco inmediatamente de la polémica y le preguntó por su hijo Dionisio. Tras hablar de cómo estaba manejando el tema de la identidad del pequeño, Mendoza contó un hecho que ocurrió el jueves por la noche y lo tomó por sorpresa. “Él todo el tiempo tiene eso de mamá y papá porque lo ve en los dibujos animados y lo escucha todo el tiempo. Ayer fue re loco porque estábamos con un amigo y yo le estaba mostrando el parto y él quería ver. En un momento me dice: ‘¿Y mamá?’ Fue la primera vez que me preguntó”, relató.

Lejos de paralizarse, el bailarín le explicó la verdad a su hijo que en abril cumple tres años. “Le dije que Giselle no era su mamá, sino que era la persona que lo llevo en su pancita. Yo lo voy llevando así porque él todavía no entiende. No es que me pongo tenso, de hecho quiero que la conozca a Giselle”, advirtió sobre la mujer que dio a luz a su hijo a través de un sistema de vientre subrogado.

La reacción de Flavio Mendoza luego de que Dionisio le preguntara por su mamá - Fuente: eltrece

Mientras comparaba su caso con el de Luciana Salazar y Matilda, Mendoza no pudo dejar de opinar del escándalo que hoy atañe a su íntima amiga. “Cuando la veo mal la llamo y le digo que pare un poco. Ahora somos papás y yo me contengo con algunas cosas. La banco porque la quiero y la conozco en la intimidad, pero no me gusta lo que veo hoy”, confesó sin filtro.

En cuanto a la conflictiva relación que hace años mantiene con Redrado, opinó: “A mí nunca me gustó esa relación, él no me gusta. Esa persona me da miedo, no me gusta su forma. No sé con qué puede salir”, concluyó tras asegurar que jamás compartió nada con el economista.

