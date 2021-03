Repudian a Monchi Balestra en las redes por un mensaje discriminatorio contra Darío Barassi

Las redes sociales ardieron luego de Monchi Balestra le diera like a un comentario discriminatorio contra el conductor de 100 argentinos dicen (eltrece), Darío Barassi.

En febrero pasado, Balestra fue el reemplazante de Barassi luego de que el actor y humorista tuviera diagnóstico positivo de coronavirus. La producción del programa decidió acudir al conductor que ya había estado al frente del ciclo entre 2004 y 2005.

Una vez que el actor estuvo en condiciones de volver a su puesto, ambos se deshicieron en elogios y agradecimientos. Sin embargo, dos meses después de haber hecho la suplencia, Balestra quedó en el ojo de la tormenta por haberle puesto “me gusta” a un comentario que se burlaba del físico de Barassi.

El comentario que Monchi Balestra celebró en Twitter

“Muy aburrido Monchi, ¿qué dice?”, escribió una usuaria en Twitter en alusión al reemplazo en el programa. En respuesta, otro internauta quiso defender a Balestra, pero lo hizo con un mensaje discriminatorio que terminó por involucrarlo en una interna.

“Un señor con todas las letras que no necesita gritar ni intentar parecer gracioso todo el tiempo. Tampoco dice ‘no me rompan las pelotas’ como el gordo desagradable, ni nos recuerda que es un mamut las 24 hs”, fue el tuit que Monchi celebró con un desafortunado like.

El polémico "like" trascendió en las redes y generó un fuerte repudio

Si bien el intercambio se dio hace más de un mes, el pasado 13 de febrero, recién trascendió la actitud de Balestra, que encendió la furia de los fanáticos del actor cómico. En las redes sociales, muchos lo repudiaron y demostraron su apoyo a Barassi: “Darío Barassi es Dios. Es más que Messi y Maradona para el país” y “Hagamos justicia por Barassi” fueron algunos de los tuits que se publicaron respecto a la inesperada polémica.

Monchi Balestra bardeando a Barassi. HAGAMOS JUSTICIA POR BARASSI. pic.twitter.com/JdYNl1O2iH — Diego. (@yyeguo) March 26, 2021

