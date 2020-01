Florencia Peña celebró su vuelta al teatro con una foto hot en su camarín

La actriz regresó a Cabaret y lo celebró con un sensual posteo en las redes Crédito: Instagram Florencia Peña

Tras unas vacaciones repartidas entre México y Cariló, Florencia Peña volvió al ruedo este 2020 con las únicas ocho semanas de Cabaret en Teatro Liceo. La actriz festejó la noticia en las redes y, como ya ha sucedido en otras oportunidades, se mostró muy sensual en su camarín. "Lista para las dos funciones de Cabaret", escribió Peña caracterizada como Sally Bowles, antes de salir a escena. La publicación cosechó más de 70 mil "likes" y un gran número de elogios.

Hace unos días, la actriz estuvo como invitada al diván de Cortá por Lozano, donde habló con la conductora del magazine de Telefe, Verónica Lozano, sobre una gran variedad de temas; entre ellos, cómo vivió sus vacaciones.

"Para mí que soy actriz es menos complejo irme afuera porque me relajo más y descanso más. No tengo que estar sacándome fotos todo el tiempo. En Cariló, por ejemplo, piso la playa y tengo que estar pendiente de las miradas", expresó Peña, quien habló sobre lo mucho que descansó en las playas de Tulum junto a su pareja, Ramiro Ponce de León.

"Estoy en un momento muy feliz de mi vida", añadió. Con mucho trabajo, con mis hijos creciendo. Ellos aprendieron a convivir con mi fama, con esta mamá con esta personalidad y libertad. Tienen mucho humor y me aceptan como soy. Esta es la madre que les tocó", dijo con la espontaneidad de siempre.

Por otro lado, también hizo mención a las críticas que recibe en las redes, y a cómo no deja que la afecten. "Me lo tomo con humor. Ahora ya contesto y me divierte. Es un trabajo que tuve que hacer y siento que es una batalla que gané. Las mujeres que trabajamos en los medios recibimos muchos ataques o críticas y que no te afecten es positivo. Hay que relajarse y hacer la de uno, el límite siempre es no dañar a otros", subrayó.

Recordemos que Florencia, además del éxito de Cabaret, se prepara para volver en unos meses a la silla de jurado del "Bailando" de ShowMatch y para el gran desafío de la obra de Casados con hijos, cuya preventa de entradas fue todo un éxito acorde al fenómeno que significó la sitcom.

"Moni [Argento] está igual. Hay que entender que Casados es una sátira. Obviamente que ya hay chistes que no podemos hacer, pero básicamente todo sigue igual", reveló la actriz sobre la obra que se estrenará, con elenco completo, el 12 de junio en el Gran Rex.