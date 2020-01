La actriz pasó por el diván de Corta por Lozano y habló de todo Crédito: Instagram

Recién llegada de sus vacaciones, Florencia Peña pasó por Cortá por Lozano y se analizó en el diván de Verónica Lozano. La actriz -que esta noche reestrena Cabaret en el Liceo- habló de la relación con sus hijos adolescentes, de cómo afronta las criticas en las redes y de su vuelta al teatro con Casados con hijos.

Tras repartir sus días de descanso entre México y Cariló, Peña contó cómo fueron sus vacaciones. "Para mí que soy actriz es menos complejo irme afuera porque me relajo más y descanso más. No tengo que estar sacándome fotos todo el tiempo. Acá, en Cariló por ejemplo, piso la playa y tengo que estar pendiente de las miradas", confesó la actriz que antes de pasar con su familia por la costa atlántica disfrutó de unos días a solas con su marido en las paradisíacas playas de Tulum.

Al confesar que con su pareja Ramiro Ponce de León tienen ganas de casarse pero "no hay tiempo", Flor se refirió a su gran presente personal y profesional. "Estoy en un momento muy feliz de mi vida. Con mucho trabajo, con mis hijos creciendo", expresó muy contenta. En cuanto a su relación con sus hijos mayores, agregó: "Ellos aprendieron a convivir con mi fama, con esta mamá con personalidad y libertad. Tienen mucho humor y me aceptan como soy. Esta es la madre que les tocó", bromeó entre risas.

Enseguida, y tras asegurar que con "Rama" ya son una familia ensamblada, la actriz de Cabaret reveló cómo se lleva con Mariano Otero, el papá de Toto y Juan. "Con mi ex tenemos una gran relación. Es importante llevarse bien porque vas a estar ligado para siempre. Somos muy parecidos en cuanto a cómo decidimos criar a los chicos", señaló.

Con un perfil muy activo en las redes sociales, Peña también opinó sobre las críticas que recibe a diario. "Me lo tomo con humor. Ahora ya contesto y me divierte. Es un trabajo que tuve que hacer y siento que es una batalla que gané. Las mujeres que trabajamos en los medios recibimos muchos ataques o críticas y que no te afecten es positivo. Hay que relajarse y hacer la de uno, el límite siempre es no dañar a otros", lanzó sin darle demasiada entidad al tema.

A partir de esta reflexión (a la cual reconoce haber arribado después de varios años de terapia), la actriz recordó sus años de adolescencia cuando decidió operarse las mamas debido a la presión que sentía en el medio. "Estaba incómoda físicamente, pero creo que la mirada del medio y del hombre me condicionó mucho. Quizá si hubiera tenido la cabeza de hoy no me hubiese operado. Tenía 18 años, era muy chica. Pensaba que no iba a poder ser una actriz reconocida con tantas lolas", reveló por primera vez sobre su época como "la pechocha".

La vuelta de Casados con hijos

Con un éxito rotundo en la preventa de entradas, Florencia Peña habló de la llegada de la sitcom al teatro. "Estamos contentos porque hace un par de años que venimos con la idea. Guille (Francella) era el más reticente y nosotros estábamos de acuerdo. Nos parecía que ya se había terminado", confesó la intérprete de Moni Argento.

En cuanto a cómo será esta "anti ama de casa" versión 2020, la rubia advirtió: "Moni está igual. Hay que entender que Casados es una sátira, una crítica al ama de casa que no quiere hacer nada, a la que no sabe dónde están sus hijos. Obviamente que ya hay chistes que no podemos hacer, pero básicamente todo sigue igual".