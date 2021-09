Florencia Peña enfrentó las críticas por no concurrir a votar: “Era un viaje programado, no lo podía cambiar”

En las últimas horas, el nombre de Florencia Peña volvió a estar en el centro de la polémica. La actriz -que se encuentra de viaje junto a toda su familia en Ushuaia- no se presentó a votar en las PASO y generó un gran revuelo mediático. Este mediodía, la conductora de Flor de equipo dio las explicaciones pertinentes en su programa y aclaró que era un viaje programado, que no podía cambiar.

Y antes de compartir imágenes de sus vacaciones familiares, la conductora hizo referencia a las críticas que recibió por no haber participado de las PASO en el día de ayer. “ Este era un viaje que teníamos programado con la familia hace mucho, porque mi mamá cumplió años ayer y era el primer viaje que hacía sin mi papá, por lo cual fue muy programado ”, comenzó la conductora explicando los motivos por los cuales no votó ayer.

Su ausencia llamó la atención, ya que la actriz es una persona muy comprometida con la actualidad política del país. “Lamenté mucho no estar ayer para cumplir con mi deber ciudadano, voy a estar en noviembre seguramente. Se armó como un revuelo, pero no lo podía cambiar ya. Vinimos con toda la familia, era un tema juntar a todos porque somos muchos los que vinimos y no lo podíamos cambiar”, agregó mientras Nancy Pazos bromeaba con que su voto “hubiera cambiado el rumbo de las elecciones”.

Hace algunas semanas, Peña se metió en una polémica de campaña cuando repudió, desde las redes sociales, al ataque que había recibido la entonces precandidata del Frente de Todos a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, tras sus dichos sobre sexualidad y peronismo. “Detestan a las mujeres que reivindican el goce y no temen mostrar libremente su sexualidad. (...) Acá se disfruta el sexo libremente y sin culpa. Se pusieron muy densos con el temita de mi sexualidad ¿Me quieren disciplinar? Naaa… Tranquilos, bebus, pongan la energía en cositas que les hagan bien, no en mí que siempre los hago reventar”, escribió la conductora, fiel a su estilo directo y provocador.

Vacaciones en familia

“La verdad que este lugar es soñado”, comentó Peña desde Ushuaia con una vista de toda la bahía a sus espaldas. Mientras sus compañeros la envidiaban por el paisaje, la actriz y conductora invitó a todos los televidentes a visitar “uno de los lugares más lindos de la Argentina”, sobre todo en estos momentos en que es tan difícil viajar al exterior. “Por suerte está explotando mucho más, la Argentina es hermosa, chicos”, señaló.

Y luego de las explicaciones pertinentes, la comediante mostró imágenes de su paseo en el Tren del Fin del Mundo y en helicóptero, donde llegaron hasta el pico más alto de Ushuaia. En cuanto a cómo se está portando Felipe, el más pequeñito de la familia, advirtió: “Pipe está descontrolado, todo el tiempo al borde del peligro”.

“Subimos al avión, él estaba sentado adelante con Juan y mi mano derecha, y la gente lo reconocía a él que estaba en tercera fila y después me buscaban a mí, que estaba más atrás con Ramiro [Ponce de León] y Toto”, remató dando cuenta de la popularidad del menor, protagonista de muchas de sus historias en Instagram.

LA NACION