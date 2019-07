Florencia Peña sobre Juan Darthés: "No sé cómo tuvo la cara para volver"

Fuente: Archivo

Las denuncias contra Juan Darthés impactaron tanto en el ambiente artístico que no hay persona que no se refiera al tema. Hoy fue Florencia Peña la que habló ante las cámaras sobre la vuelta al país del actor, quién estuvo en Argentina del 15 al 22 de junio.

"No sé cómo tuvo la cara para volver, pero la Justicia sigue avanzando. Hay muchas mujeres que salieron a hablar y muchas más que conocemos que no han salido", expresó duramente, dando a entender que aún hay algunas mujeres que han vivido situaciones incómodas con él y no lo han expresado.

Gracias a la condena social, la actriz no cree que Darthés pueda volver al país y realizar una vida normal. "No creo que pueda volver, y si lo hace tendrá que estar encerrado. Pero es el castigo más allá de la Justicia, por cómo se ha portado con tantas mujeres".

"Está en el horno, pero tiene que ser así. En este momento del mundo y de la vida, hay cosas que ya no se pueden dejar pasar más, y caerán los que tengan que caer. Él es uno de ellos", dijo con firmeza.

Y si bien la actriz no lo conoce y nunca trabajó con él, sí está en contacto con colegas con las que Darthés compartió elenco. "Es un machista que no ha sabido entender de respeto, un irrespetuoso de las mujeres y merece lo que le está pasando".

En diciembre del año pasado, Thelma Fardin denunció a Darthés por violación en la justicia nicaragüense, tras lo cual el actor se instaló en San Pablo.