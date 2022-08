Florencia Peña, sobre el cierre de su cuenta de Instagram por promocionar contenido erótico: “Es un hecho de discriminación absoluto”

En un dúplex entre el noticiero de América TV e Intrusos en el Espectáculo, Florencia Peña habló de la situación que atraviesa tras el cierre de su cuenta de Instagram. A través de una charla distendida con Maru Ludueña y Florencia de la V, la actriz y conductora compartió la respuesta que le dio la empresa sobre el motivo de la suspensión de su usuario en la red social, contó las agresiones que recibe a diario, explicó por qué no abandona la aplicación definitivamente y compartió por qué quiere recuperar el contenido que quedó “atrapado” allí. “Me siento discriminada por el algoritmo”, disparó.

Desde el living de su casa, hasta donde se acercó un móvil del canal, Peña se prestó a una larga conversación con las conductoras. En primer lugar, habló del cansancio que siente por tener que reponerse a las adversidades. “Una cosa es cuando yo cometo un error”, expresó, “pero esto es algo que me excede, es algo que no tiene que ver con cuestiones lógicas”. Luego agregó que se pone mal por tener que enfrentarse a situaciones hostiles a diario.

De la V, en ese momento, señaló el duro año de la actriz, luego del pase de Telefe a América y de las críticas que enfrentó por su nuevo ciclo televisivo, LPA. “Vengo de muchas piñas con respecto al programa que nada tienen que ver con el programa en sí, sino con algo que se armó alrededor”, apuntó Peña. De inmediato, contó que la gente que la va a ver al teatro le dice que le gusta el programa y que le tiran buena onda, y que incluso muchos que la suelen criticar por su postura política salieron a darle su apoyo. “Fue una situación muy hostil lo que pasó con el programa”, aseveró, y explicó que siento que todo está “muy mezclado”.

Sobre el caso de forma puntual del cierre de su cuenta en Instagram, explicó que la respuesta que recibió fue que la aplicación no permite desnudos. “Somos conscientes de que es posible que algunas personas quieran compartir imágenes de desnudos de carácter artístico y creativo. Sin embargo, por diversos motivos, no permitimos que se publiquen desnudos en Instagram. Esta restricción se aplica a fotos, videos y determinado contenido digital que muestran actos sexuales, genitales y planos de nalgas totalmente al descubierto”, leyó Ludueña el mensaje de la empresa.

Una fuerte carcajada fue la reacción de Peña a la lectura. Luego, De la V detalló algunas publicaciones que suele leer en la red social y que supuestamente deberían estar prohibidas. De inmediato, Peña señaló que las fotos por las cuales a ella le suspendieron la cuenta siguen publicadas y visibles en las cuentas de sus fans, algo que contradice la reacción de Instagram para con su cuenta. “A esas cuentas nunca las censuraron”, sentenció.

Florencia Peña y Silvina Luna, en una producción fotográfica para la plataforma Divas Play

Sobre quienes aseguraron que el motivo de la baja del perfil se debió a que la actriz solía linkear el contenido que subía a la página de contenido erótico en donde también tiene una cuenta, Divas Play, Florencia fue contundente. “Escuché papanatas en la tele diciendo pavadas”, arrancó. “Yo no linkeaba a ningún sitio porno. Cuando yo linkeaba era a @DivasPlay, ¡que es un Instagram! Y que ese Instagram existe en Instagram y no se bajó. Pero me bajaron la cuenta a mí. ¿Entendés que nada tiene sentido?”, exclamó estupefacta. “Y lo peor de todo es que nadie da la cara”, agregó.

Sobre las gestiones que inició, explicó que hace un mes mandó una carta documento y que recién le respondieron el lunes. Además habló de las cuentas que la solían denunciar: señaló que son todas falsas y que le han armado campañas en su contra para atacarla en masa. “Eso Instagram no lo detecta”, sostuvo. Luego se quejó porque Instagram, en lugar de responderle que están trabajando en el caso, la mandó a hacer una demanda a Estados Unidos. “Es un hecho de discriminación absoluto. El algoritmo está discriminando”, completó.