El motivo por el que Florencia Peña se suma a una exitosa obra de teatro y su acercamiento a Érica Rivas

Florencia Peña se suma a Las Hijas en lo que será una nueva etapa de la obra. La incorporación de la actriz de Casados con hijos al elenco se concreta debido a una hernia de disco que le impide a Julieta Díaz continuar con las funciones y forzó la búsqueda de un reemplazo.

Junto a Peña, subirán al escenario de la calle Corrientes Soledad Villamil y Pilar Gamboa, conformando un dream team atractivo, con poéticas de actuación diferentes que permitirán una paleta de colores, a priori, bien interesante. La pieza, de Ariadna Asturzzi, marca el debut como director teatral de Adrián Suar y se presenta de jueves a domingos en la Sala Pablo Picasso de Paseo La Plaza.

“La enfermedad no le pasa solo a mamá, nos pasa a todos”. Las palabras pertenecen a María José, el personaje que interpretará Florencia Peña Gentileza

La autora del material, que también es actriz -se la puede ver en la pieza El jefe del jefe y en el film Mazel Tov, dirigido por Suar-, a través de su texto fue en busca de la realidad de tres hijas que se enfrentan a la cruel realidad de acompañar a una madre, destacada jueza de carácter determinado, con diagnóstico de Alzheimer. “Es una obra intensa, profunda, con aspectos poéticos muy hermosos”.

A pocos días de su estreno, en septiembre de 2025, la crítica de LA NACION calificó a la obra como “Muy buena” y destacó: Las hijas es una comedia dramática perfecta -quizás un poquito extensa-, entretenida, que dosifica muy bien un tema común a la mayoría. El debut de Adrián Suar, en la dirección teatral, tiene un manejo del timing dramático, inquieto, delirante, que no da respiro a los personajes. A su vez la autora, dosifica muy bien las emociones, mediante situaciones que rápidamente pasan de las lágrimas a la risa, con alguna cálida broma de por medio, que atempera el conflicto a resolver de estas tres mujeres, que a pesar de que están entre los 30 y los 50, se resisten a dejar de ser hijas. Una escenografía bien lograda, resuelta con todos los “chiches” de una casa de clase media, de la Paternal, que es el hogar de una de estas hermanas, admirables con sus aciertos y defectos".

Sobre Érica Rivas

Florencia Peña habló de su relación con Érica Rivas (Foto: Instagram @flor_de_p / Archivo)

En febrero, LA NACION publicó que Telefe estaba interesado en producir un spin-off en formato vertical de Casados con hijos sobre María Elena Fuseneco y Moni Argento, por lo que Érica Rivas y Florencia Peña podrían volver a interpretar a sus icónicos personajes. Aunque el proyecto estaría aun verde, el solo hecho de su posible realización alegró profundamente a los fans.

Esta semana, la exprotagonista de Pretty Woman fue consultada al respecto y en diálogo con Puro Show (eltrece) dijo: “Nada para contar. Cuando tenga algo, lo voy a decir”. No obstante, aseguró que tiene ganas de hacer ficción: “Estoy viendo cómo acomodo todo, pero esto puntualmente de lo que me están preguntando, ni niego ni afirmo”.

A partir de esto, le consultaron si le gustaría que Érica Rivas regresara al proyecto y no lo dudó: “Siempre dije que a mí trabajar con Érica me gustó. Es alguien a quien admiro, así que sí, claro, sería hermoso, pero no hay nada”. Ante la cuestión de si entre ellas hubo un pedido de disculpas, Peña reconoció que sí, pero que “son cosas” que dejan “en la intimidad”. A su vez, remarcó que tienen “una linda relación” y desde “hace bastante” mantienen un diálogo.

“Cuando uno tiene una charla con alguien, no necesita salir a contarla. Lo que hablé con Érica son cuestiones personales como con cualquier persona. Me parece que en este momento hay una necesidad de que, si nosotros somos personas famosas o conocidas, todo salga a la luz. Hay cosas que uno se las guarda. Lo que haya hablado con ella es una cuestión nuestra”, enfatizó.

Por último, se refirió al formato de las series verticales, que podría ser el utilizado para el regreso de Casados con hijos. Si bien reconoció que no estaba familiarizada, la actriz se mostró dispuesta a incursionar en él. “La verdad es que soy tan jurásica. Empecé cuando no había internet y ahora estoy acá haciendo streaming (El show del verano, en Luzu TV). Me voy adaptando a todo, así que no me molestaría adaptarme a un formato nuevo”, culminó.