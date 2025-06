Florinda Meza, en el ojo de la tormenta: la serie sobre Chespirito trajo de regreso unos cuestionables dichos de la actriz

Desde los años setenta, Chespirito es uno de los programas más vistos y amados por el público hispanoparlante. Cada uno de sus personajes supo conquistar a grandes y chicos, pero puertas adentro, la vecindad más famosa del mundo, escondía escandalosas luchas de ego, peleas y romances prohibidos.

Si bien todos los actores que participaron del programa abordaron, con mayor o menor detalle, todos estos conflictos, el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, volvió a poner foco sobre la persona que, desde un principio, despierta más controversia: Florinda Meza.

La vecindad de El Chavo, casi a pleno

Desde el tiempo en el que se grababa el programa, la actriz y el artista comenzaron un romance que mantuvieron hasta el día de la muerte de Gómez Bolaños. Pero las circunstancias en las que comenzó esa relación siempre generaron suspicacias: en ese momento, él estaba casado con Graciela, la madre de sus cinco hijos y ella era novia de Carlos Villagrán, el actor que interpretó a su hijo, Quico.

Quizá por eso, o porque es consciente de que ninguno de sus excompañeros de elenco guarda un buen recuerdo de ella, la actriz intentó, en 2023, impedir la realización de la serie, que cuenta con el beneplácito de los hijos de Gómez Bolaños y actores como María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños estuvieron juntos hasta el momento de la muerte del actor, en 2014

Pese a su insistencia, no logró salirse con su cometido, pero llegó a un arreglo con la productora: el personaje que claramente está inspirado en ella no llevaría su nombre. Así, en lugar de Florinda Meza, la actriz por la que Gómez Bolaños muere de amor, en la serie se llama Margarita Ruiz.

“Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. ¡Total mentira! Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad , cosa que le causaría un gran dolor a mi Rober, si aún viviera", señalaba la actriz antes de que se comenzara a grabar la serie.

Florinda Meza opinó sobre la serie Chespirito, sin querer queriendo (Video: Instagram @insouthmagazine)

“Pero, ¿a quién le importan la autorización o la opinión de un muerto? Por otra parte, a mí, nadie me ha informado nada. Nadie me ha hecho ni siquiera una llamada telefónica. O sea... ¿Tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive? Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad. Es mi identidad a que será usada “, indicaba.

Ese video cobró cierta relevancia luego del estreno de la serie, pero no fue el único. Con el correr de los días se volvió viral otro clip, un extracto de una entrevista que Gómez Bolaños y Meza brindaron en 2004, en el que la actriz se refiere al comienzo de su romance.

La pareja de actores y Carlos Villagrán son los personajes más polémicos de Chespirito: sin querer queriendo

Allí, la actriz explica los motivos por los que durante cinco años se habría negado a consumar la relación. “ Él tenía siete grandes defectos. Seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto. Hubo que hacer muchos esfuerzos ”, señaló, sin inmutarse.

El actor, sentado a su lado, intentó corregirla. “Pero no... ¿Cómo defectos? Tengo seis hijos, son maravillosos. ¿Cómo puede pensar uno que son defectos?“, expresó con cierta indignación.

El video de Florinda Meza y Chespirito que causó polémica y se volvió viral en redes sociales

En la misma entrevista, Meza aseguró que una de las condiciones que le puso a su colega era que nunca le fuera infiel y recordó que él siempre le decía que ella era su “mujer ideal”, a lo que el actor respondió que eso era algo que les decía a todas las mujeres a las que intentaba conquistar.

Cuando el clip comenzó a volverse viral, un usuario de Instagram arrobó a la actriz y le preguntó si se arrepentía de sus dichos. Y Meza le respondió. “Seguramente, me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos ‘defectos’ para decirle que sí, a pesar de su insistencia”, le escribió. Y, sin signos de arrepentimiento, agregó: “Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica”.

Meza aseguró que sus palabras fueron “malinterpretadas” y que ella siempre respetó a los hijos de su pareja. Además, agregó que el actor, guionista, productor y director amaba a sus hijos. “No hubiera estado con alguien que no los respetara”, indicó.

Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz un nuevo video en el que la actriz retoma la idea. En una entrevista que concedió en 2015, la actriz volvió a referirse a los comienzos de su romance e indicaba: “En ese entonces no era como ahora. Él tenía un gran bagaje: tenía 7 maletas: una esposa y seis hijos. Y eso era muy riesgoso . Le dije: ‘Puedo entender que no te puedas divorciar inmediatamente, no soy tan exigente. Ya era otra época. Sé que es un riesgo muy grande, pero yo no quiero ser una más de tus mujeres. Yo quiero ser la mujer y punto. La más mínima infidelidad y no sabes más de mí. Cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más’ me respondió. Y me lo cumplió hasta el último día”.

María Antonieta de las Nieves, la genial actriz que dio vida a la Chlindrina, se convirtió con el tiempo en una de las principales detractoras de Meza Archivo Agencia EL UNIVERSAL/RML

“Vivir juntos fue un escándalo, y de mí se habló muy mal”, rememoró la actriz. “ Todo el mundo estaba contra nosotros. Fue muy difícil y él aguantó. Se ensañaron mucho conmigo, yo era la ‘robamaridos’, la ‘Mata Hari’, veinte años menor que él... Una trepadora por su dinero, por escalar papeles. Decían que eso no duraría un año ”, agregó.

Allí se refirió, también, a la relación que, con el tiempo, fue entablando con los hijos del actor. “Yo no pretendía que me quisieran, simplemente que me aceptaran como una realidad y que me respetaran. Creo que me los gané y los quiero mucho. Cómo no quererlos si son la genética de mi Robert”.