Franco Masini: "Siento que hay un prejuicio con los actores que quieren cantar"

Cuando arrancó el 2020, Franco Masini tenía muy en claro cómo sería su año: primero terminaría con las grabaciones de Riviera, la serie protagonizada por Julia Stiles, Ruper Graves y Poppy Delavigne que lo llevó a trabajar en Venecia, Niza, Cannes y Saint Tropez. Después viajaría a México, en donde sería parte del elenco de una tira internacional de la cual no puede revelar nada. Sin embargo, a los pocos días de pisar suelo azteca, el coronavirus comenzó a avanzar por Latinoamérica y se vio obligado a regresar a la Argentina, poniendo en pausa todos los proyectos programados.

De nuevo en su departamento, parado solo frente a esta nueva realidad, su carrera musical tomó un protagonismo que no iba a tener este año. "Empecé a componer y a escribir. Aprendí a cocinar e hice un montón de cosas que a veces uno posterga porque no tiene tiempo para sí mismo. Fueron meses de conectar conmigo y eso me llevó para el lado de la música", reflexiona en una charla mano a mano con LA NACION. "Hay momentos en que uno se frustra porque no sabe cuándo va a terminar todo, esa incertidumbre constante de no saber nada y no poder planear, de vivir el día a día. Pero también estoy contento, porque la cuarentena me sirvió para hacer estas canciones que hoy salen a la luz".

Dentro de este contexto nace Náufrago, un EP compuesto de cuatro canciones que hace referencia a esta sensación de estar a la deriva, de vivir con la incertidumbre de no saber que pasa y encontrarse sin rumbo. "Formas", el sencillo que salió a la luz la semana pasada, es la primera entrega de este trabajo que el cantante terminará de presentar en los próximos días. "Es una canción que habla de una dualidad con uno mismo. Creo que todos tenemos una especie de luz y de sombra, actitudes positivas y actitudes negativas. Este tema habla un poco de cambiar nuestra parte más oscura, esas cuestiones que están pero que uno desconoce. En mi caso, durante el aislamiento, puse cámara lenta para entender mejor qué son esas cosas", reflexiona.

"Es un tema que me expone desde ese lado, del querer cambiar. Muchas veces te preguntás, '¿ese soy yo?'. Y sí, uno es eso también, el que se enoja, el que tiene malas reacciones", analiza poniéndose serio. "Es una canción bastante introspectiva, que hice en un momento muy personal. Las otras canciones también tienen ese nivel de profundidad, hablan de la sensación de naufragio. Durante este tiempo escribí 15 temas, estuve encerrado en un cuadrado componiendo y me pone feliz que algunas salgan a la luz y sean escuchadas. Intenté conectar con el sentimiento de estar a la deriva en el amor".

-¿Sentís que hoy en día estás a la deriva en el amor?

-Desde el lado del amor, la verdad es que hoy estoy muy bien -dice sin entrar en detalles-. Cuando escribo intento dejar un poco de lado la realidad, para empezar a viajar con los sentidos y descubrir las vivencias que uno fue atravesando a lo largo del camino y poder plasmarlas en una historia. Es esta sensación de que uno alguna vez tuvo algún naufragio en el amor... ¿quién no estuvo a la deriva? Aunque también muchas veces estás a la deriva en otros aspectos.

-¿Qué sensación te genera exponer ante la gente sentimientos tan íntimos?

-Cuando uno expone algo tan personal siempre te agarra como un cosquilleo, porque no sabés a dónde va todo eso. Siempre que escribo, y en todo lo que hago, me guío por el impulso y por la chispa que me genera el proyecto, y eso me da confianza también. Si bien es algo que me expone, por el momento que estamos atravesando y las circunstancias en las que escribí esto, también tengo la satisfacción de que ese soy yo. Cuando siento que algo me representa voy para adelante. La intriga que me genera como lo va a recibir la gente siempre está, pero creo que es bueno ser fiel a mí mismo y enfocarme en lo que tenga ganas de expresar en ese momento.

Una vida entre la música y la actuación

Durante 2019, y después de muchos años de brillar como actor en la pantalla chica, Franco se lanzó como cantante con la presentación del sencillo "Algo de mí", abriendo otras puertas en su carrera.

-¿Cómo te definirías como músico?

-Estoy recién arrancando en este camino, llevo un año nada más de carrera y solo saqué dos canciones. Siento que estoy en un proceso de buscar mi identidad en todo sentido: a nivel musical, a nivel de las letras, de las historias que quiero contar, de la estética que quiero tener. Es una etapa de búsqueda que me parece que es muy importante, ya con el tiempo todo se va a ir afianzando un poco más. Ahora es momento de explorar e ir viendo con que me siento más cómodo.

-Te hiciste conocido como actor y tenés una presencia muy grande en las redes sociales, en donde sos considerado un influencer ¿Sentís que hay cierto prejuicio de parte de la gente cuando presentás tu música?

-Sí. Lo que pasa muchas veces con la música es que la gente desconoce lo que uno viene haciendo desde antes. En mi caso siempre estuve más expuesto por lo actoral y no se conoce mi formación musical. Siento que hay prejuicio con los actores que de repente quieren cantar, mucha gente que piensa que uno está jugando, como un capricho, pero todos abordamos las cosas que nos gustan de la manera que podemos. Yo, si bien amo actuar y es algo que me mueve el avispero siempre, tengo una gran conexión con la música desde chiquito. Estudié canto, saxo, toco la guitarra... siempre estuve conectado con esta parte. Siento que es un gran complemento como artista poder hacer diferentes cosas e ir a lugares distintos.

-¿Creés que en algún momento vas a tener que elegir entre el cantante y el actor?

-No sé... por ahora no compiten estas dos facetas, y no creo que nunca lo hagan. Estoy contento en cómo manejo los tiempos y cómo hago las cosas, creo que siempre va a depender más del momento que esté atravesando. Por ahí un año quiero dedicarme más a la música y otro a la actuación, o a lo mejor hacer ambas cosas al mismo tiempo. Estoy convencido de que todo le suma al Franco artista.

-¿Sentís que la nominación a los Premios Gardel como Mejor Artista Nuevo te consolida en esta industria en la que estás incursionando?

-La verdad es que para mí fue una sorpresa total estar nominado, porque arranqué hace un año y solo saqué dos canciones. Recibir una nominación me puso súper contento, es una linda sensación de reconocimiento, no solo para mí sino para todo el equipo con el que trabajo. Me dan ganas de seguir apostando y haciendo cosas, porque en algún punto sí, es empezar a pertenecer a una industria de la que hasta ahora no era parte. Estar ahí, en la terna con grandes artistas a los que admiro, para mí es un gran reconocimiento y una alegría muy grande.