Friends: Jennifer Aniston y el “souvenir” de Monica Geller que aun conserva como si el tiempo no hubiera pasado

A través de su cuenta de Instagram, Jennifer Aniston sorprendió a los fanáticos de Friends al compartir una foto utilizando un vestido que, durante el transcurso de la serie, utilizó el personaje de Courteney Cox, Monica Geller, y que ella se guardó como recuerdo.

“ ¿Este vestido les suena familiar? Todavía lo tengo ”, escribió publicando primero dos fotos de su amiga en el set, llevando el diseño durante dos escenas diferentes. A continuación publicó una historia en donde se la ve posando actualmente junto a su estilista personal con la prenda puesta y un emoticón de corazón.

Jennifer Aniston sorprendió con un vestido de Monica, el personaje de Cox en Friends

El año pasado, durante el reencuentro del elenco, Aniston ya había hablado sobre este vestido que terminó quedando en su colección personal. “Fui al guardarropa de Courteney y lo saqué, y todavía lo tengo y lo uso hasta el día de hoy. Tiene pequeñas flores con un cuello en V de encaje negro y una pequeña manga de capitas con un pequeño volante de encaje negro ”, relató durante una charla con la revista People.

Aniston no fue la única que se quedó con algún recuerdo del set, algunos de sus compañeros también eligieron objetos para llevarse a casa. Lisa Kudrow optó por agarrar los anillos de su personaje, Phoebe. Matthew Perry se llevó un tarro de galletas con la esfera de un reloj, el cual más tarde se lo regaló a Kudrow simplemente “porque en un momento dado, ella lo miró y pensó que era un reloj de verdad”.

Matt LeBlanc prefirió una patente de auto que decía “I Love Friends”, la cual terminó poniendo en el automóvil de David Schwimmer. Por su parte, Schwimmer escogió algo más chico. “Sólo robé una pequeña placa de ‘Profesor Geller’ de mi oficina en el museo. Eso y el sofá, pero nada más”, bromeó.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer en Friends

Friends es una de las sitcoms más populares de la historia de la televisión mundial. Se estrenó por NBC en el otoño boreal de 1994 y duró toda una década, con un promedio de entre 25 y 30 millones de espectadores por semana, y a veces más. El último capítulo de la serie se emitió en mayo de 2004, diez años después de su estreno. Respecto del final, Aniston aseguró que fue uno de los días más tristes de toda su vida: “ Estoy muy agradecida de haber sido parte del programa. No puedo creer que alguna vez quisiera dejarlo mirando hacia atrás ahora ”, agregó con melancolía.

El año pasado, para satisfacer a los millones de fanáticos que tienen alrededor del mundo, Aniston, Perry, Cox, Schwimmer, LeBlanc y Kudrow se juntaron para grabar el especial de HBO Max, Friends: The Reunion, en donde recordaron sus años en el set de filmación y contaron anécdotas nunca antes reveladas.

“Creo que realmente fue más difícil de lo esperado”, reveló Aniston en el podcast Literally! With Rob Lowe. “Porque en tu mente pensás: ‘Oh, esto será muy divertido, como viajar en el tiempo’. Resulta que es un poco difícil viajar en el tiempo. El set se volvió a colocar exactamente igual, era exactamente lo mismo todo. Pequeñas cosas que habían estado guardadas durante todo este tiempo. De repente, ahí estás. Y, ya sabés, pasaron 16 años, muchas cosas nos ocurrieron a cada uno de nosotros”, agregó.