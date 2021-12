¡Fuego en la cocina!: Jennifer Garner quiso seguir una receta y casi incendia su propia casa

Ni asado, ni vitel toné. En la casa de Jennifer Garner, en las fiestas de fin de año no puede faltar el bœuf bourguignon, una preparación tradicional de la cocina francesa con dos ingredientes principales: carne y vino. La actriz prepara, desde hace más de una década, la receta de la chef Ina Garten y, hasta este año, siempre salió según lo previsto. Sin embargo, un pequeño error de cálculo hizo que casi incendie su propia cocina.

La actriz subió el accidentado proceso de preparación en su cuenta de Instagram, bajo el hashtag PretendCookingShow (”Simulando un Show de Cocina”), que es el que utiliza a la hora de compartir recetas. “Para darle significado a las tradiciones, lo único que hay que hacer es mantenerlas. No sé cuándo comencé a preparar el bourguignon de ternera de Ina Garten para Navidad. Hace bastante tiempo que el olor de este guiso perfecto me hace sentir feliz, acogedora y relajada. ¡Hasta que casi encendí la cocina en llamas! ¡Ina nunca lo haría!. Quizás esto tenga sentido para la víspera de Año Nuevo, pero donde sea que lo lleve este fin de semana, le deseamos un Año Nuevo saludable, feliz y pacífico”, escribió Garner, a modo de presentación del video.

Según puede verse en el video, el accidente se debió a un simple error de cálculo: la actriz duplicó la cantidad de alcohol y agregó media taza de coñac en lugar del cuarto de taza que figuraba en la receta.

Por eso, ante una Garner boquiabierta y aterrada, el alcohol estalló en una bola de fuego y las llamas llegaron al techo de su cocina. “Mil perdones”, exclamó Garner, sorprendida, mientras observaba cómo se apagaba la llama. Y aconsejó a sus seguidores: “No dupliquen el coñac”.

“¿Podés creer que eso acaba de pasar? ¡Fue salvaje!”, bromeó, una vez pasado el susto. Y, entre las decenas de comentarios que cosechó la publicación, incluso algunos de famosas como Octavia Spencer y Eva Longoria, uno llamó la atención: el de la autora de la receta. “¡Es mi favorito! ¡Y casi prendo fuego a la cocina cada vez que lo preparo!”, escribió Garten. Y remató su piadoso mensaje con buenos deseos para el año que comienza.

La receta que Garner intentó seguir incluye trozos de ternera, panceta, zanahoria, cebolla, ajo, salsa de tomate, tomillo. aceite de oliva y champiñones. Toda la preparación se cocina en una olla y al final se le agrega el vino tinto seco, la manteca y caldo. Sin embargo, la actriz hizo algunos ajustes de acuerdo a su paladar: “Como no me gusta mucho la cebolla y soy el chef, no voy a ponerlas todas”, explicó risueña. A la hora de presentar el plato a los comensales, la actriz elige hacerlo sobre rodajas de pan de campo.

La protagonista de Elektra comenzó con su ciclo de cocina a fines de 2017 y con el correr del tiempo logró posicionarlo como uno de los más populares. Además de la actriz, que es la que cocina, participa como camarógrafa, su asistente personal, Maureen Grosser, y de vez en cuando también cuenta con estrellas invitadas desde sus propias cocinas.

El éxito del segmento, distendido, didáctico y divertido, hizo que Garner recibiera varias propuestas para tener su propio programa de cocina en la televisión. Sin embargo, explicó en varias entrevistas que, a pesar de ser fanática de los ciclos culinarios, no cree tener el conocimiento suficiente como para ponerse al frente de uno.