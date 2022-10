Gastón Trezeguet sorprendió al hablar de sus experiencias sentimentales: “Nunca tuve una pareja, no me pasó”

escuchar

Cuando en la última edición de PH, podemos hablar, Andy Kusnetzoff pidió que pasen al punto de encuentro quienes “viven o vivieron una verdadera historia de amor”, todos dieron un paso al frente. Todos menos uno: Gastón Trezeguet. Sorprendido por la actitud del ex-Gran Hermano y productor de televisión, el conductor del ciclo de Telefe lo encaró luego de que el resto de los invitados compartieran sus experiencias.

“Me preocupa que Trezeguet no pasó y eso que vimos el casamiento con Eleonora”, bromeó en relación a la boda que el participante del primer reality en la Argentina protagonizó dentro de “la casa más famosa del país” con su compañera de encierro. “Para mí lo que estamos escuchando es arameo”, expresó en relación a los relatos de sus compañeros de entrevista grupal. “¿Por qué?”, quiso saber Kusnetzoff, y Trezeguet amplió su respuesta con algo de indignación: “No puedo creer que todos están bien en el amor. Todos tienen pareja, a todos les fue bárbaro”, disparó.

“Yo jamás tuve novio”, reveló de inmediato el productor de la nueva edición de GH que Telefe va a estrenar muy pronto. “Tuve más parejitas mujeres en mi infancia… nunca tuve una pareja. No me pasó”, agregó. “¿Te enamoraste?”, indagó entonces el conductor. “No. Eso es lo que te decía. No me enamoré. Y como no me pasó, no lo sufrí”, insistió.

Uno de los momentos cumbre del reality show: el "compromiso" de Eleonora y Gastón, ante la sonrisa de Tamara

“No soy una persona que necesite arraigarme a alguien. No es mi naturaleza. No me pasa, no es que estoy negado. Ya hice todas las constelaciones, todas las terapias. Estoy bien así”, reveló después y explicó que las relaciones de pareja también son un preconcepto y que, si bien muchas personas le dicen “ay, está solo, no quiere compartir la vida con nadie”, a él no le importa.

“¿Nunca hiciste el amor, Gastón?”, disparó entonces un Kusnetzoff picante en busca de una reacción del invitado. “Y, no estuve enamorado. Así que todo lo que hice fue todo menos amor”, sentenció, y tras una mención de nuevo a Eleonora, Trezeguet aprovechó para mandarle un saludo. “Le mandamos un beso enorme que formó su familia”, dijo.

Para seguir con el tema, el conductor hizo alusión sin dar detalles a un viejo hilo de Twitter que el productor publicó durante la pandemia en donde hablaba de un problema de “impotencia sexual psicológica”. Trezeguet, de vuelta, levantó el guante: “No sé si asociarlo directamente, pero si me pasa que a mí la cabeza en el sexo se me va a otro lado. No es que me concentro… No hay ningún problema sexual, estamos todos bien. Pero el tema es que en el momento de intimidad no me sucede. No me pasa, me siento incómodo. ¿Viste una situación incómoda? Bueno, la cabeza se me va a otro lado, tengo una desconexión con la situación. No logro ser parte y excitarme. Es tanto lo que me incomoda la situación que prefiero comerme una hamburguesa con papas fritas”, redondeó.

Por último. Andy le preguntó si sentía que no se iba a poder conectar con nadie o si no se conectó con nadie aún porque todavía no llegó el indicado. “Si vamos a ir al centro del trauma me parece que hay una cuestión de defensa que es de no entrega. No entrega tanto en lo emocional como en lo sexual”, explicó, y luego de compartir que sufrió mucho Bullying en la escuela por ser homosexual, aclaró que hoy “está bárbaro” como está, solo, y que la pasa muy bien así.

La verdad sobre Maradona

A 20 años: la inolvidbale visita de Diego Maradona a la casa de Gran Hermano - Fuente: Telefe

Una de las escenas más famosas de la historia de Gran Hermano en la Argentina fue la que protagonizó Diego Maradona durante la primera temporada del ciclo. En pleno aislamiento, el mejor futbolista de todos los tiempos ingresó a la casa y, en medio de la algarabía de los participantes que se acercaron a abrazarlo, se vio una bolsita con un polvo blanco. Malena Guinzburg, otra de las invitadas a PH, le preguntó a Trezeguet por ese episodio y el exparticipante aprovechó para aclarar la situación. “Nosotros teníamos una prueba semanal en la que depende de lo que ganábamos comíamos. En ese momento habíamos perdido y no teníamos nada para comer. Cuando entra Diego, entra con una bolsita y un polvo blanco adentro. Todos pensaron lo mismo, pero era sal. Hoy nadie me cree ni se queda conforme con esta versión”, explicó Trezeguet.

LA NACION

Temas Gastón Trezeguet