George Clooney: "No sabía lo vacía que estaba mi vida, hasta que conocí a Amal"

Era el soltero más codiciado de Hollywood, el galán que muchos deseaban, pero que nadie podía terminar de enamorar. Sin embargo, de un día para otro, la vida de George Clooney cambió por completo: conoció a la abogada Amal Alamuddin, se casó y se convirtió en padre de los mellizos Ella y Alexander.

"Durante 36 años fui el hombre que cuando veía que un niño se hacía caca empezaba a llorar. Pensaba: '¿Me están jodiendo?'. Y ahora, de repente, soy el tipo que tiene al niño, ¿entendés?", reflexionó durante una entrevista con la revistaGQ, en donde fue catalogado como el "hombre del año".

Clooney, que elige la privacidad en lo que respecta a su vida personal, habló por primera vez a corazón abierto sobre su familia: "Yo pensaba, 'nunca me voy a casar, no voy a tener hijos. Voy a trabajar, tengo grandes amigos, mi vida está completa y me va muy bien'". Pero el destino lo sorprendió dándole un giro de 180 grados a sus días. "No sabía lo vacía que estaba mi vida hasta que conocí a Amal. De repente todo cambió y comencé a pensar, 'de verdad había un gran espacio vacío'", reveló el actor de 59 años.

"Nunca había estado en la posición en donde la vida de otra persona era infinitamente más importante para mí, más que la mía propia, pero de repente añadís dos individuos que son pequeños y necesitan ser alimentados...", explicó sobre la llegada de sus hijos, quienes nacieron en 2017.

Amal junto a los mellizos, Ella y Alexander Crédito: The Grosby Group

Durante la entrevista, George también reflexionó sobre su carrera contando que comenzó a trabajar detrás de cámaras para que su edad no lo aleje de la industria que tanto disfruta. "Amo este negocio, por eso a mis 60 años no quiero tener que preocuparme sobre lo que dice algún director o productor joven sobre mí. Quiero estar involucrado en el todo".

"Dirigir es ser el pintor del cuadro. Actuar, escribir, tu sabés, el resto de las partes son las pinturas", explicó al hablar de su nuevo rol en las películas.

Por último, la estrella habló sobre el enorme gesto de bondad que tuvo con sus 14 amigos más cercanos, a quienes les regaló un millón de dólares a cada uno. "Pensé, sin ellos yo no tendría nada de todo esto. Somos muy unidos, por lo que si me llegase a llevar por delante un colectivo, todos están en mi testamento, pero... ¿Por qué esperar a que me muera? Me acuerdo que me senté a hablar con un tipo muy rico que me encontré en Las Vegas, mucho más rico que yo, y cuando salió este tema me preguntó: '¿Por qué vas a hacer eso?', y yo le respondí: '¿Por qué vos no lo harías?", aseguró.

