Georgina Barbarossa, indignada por el fin del programa de Jairo Straccia en Radio con Vos: “No me voy a bañar hasta que vuelva”

Buenas tardes, China, el programa que Jairo Straccia y Yamila Segovia condujeron durante los últimos seis años y medio en la primera mañana de Radio con Vos, llegó este lunes a su fin. El rumor sobre el levantamiento del ciclo y la abrupta salida del ciclo de la emisora comenzó a circular ayer por las redes sociales. Unas horas después los integrantes del envío confirmaron la información, la emisora publicó un comunicado y los oyentes no dudaron en manifestar su desconsuelo. Georgina Barbarossa, una fiel seguidora de Straccia y su equipo, no pudo contener su indignación y lanzó una dura advertencia: “No me voy a bañar hasta que el programa vuelva al aire”.

Fanática del ciclo, la actriz salió al aire pasadas las 6.30 y lo que en principio intentó ser un diálogo se convirtió en un duro descargo. “La saludamos a ella, a la embajadora, a la abanderada de los chinos y las chinas en el mundo de los famosos, del espectáculo. Es Georgina Barbarossa, que se bañaba con nosotros y ahora no sé si se va a seguir bañando. ¿Cómo estás?”, la presentó Straccia. “Mal, estoy mal. Chicos, los amo. Me quedo sin programa, sin ustedes que son familia, son como una extensión de mi corazón, de mi cuerpo, de mi alma”, arrancó la conductora con desazón.

La despedida de Jairo Straccia luego de que Radio con Vos levantara su programa. captura de Youtube

“No me voy a bañar más hasta que no esté el programa al aire”, advirtió luego, lo que generó una carcajada generalizada en el estudio. Pese a las risas, la actriz mantuvo su enojo. “Todos los que escuchamos Buenas tardes, China estamos desahuciados. Tenemos una tristeza infinita. Tengo una desazón. A las seis en punto sonó el despertador, me levanté como un resorte y escribí un tuit. No puedo, no entiendo” continuó.

Pese a los intentos de Straccia de hablar, Barbarossa siguió cada vez con más bronca. “Les juro por dios que me parece la injusticia más grande del mundo. Un programa que es un éxito no lo podés sacar. Los éxitos no se tocan. Eso es histórico en la tele, en la radio, en el teatro. En todas partes. Seguro que van a tener otra radio pronto. Seguro va a aparecer porque el equipo es inmejorable. No los dejo hablar de la indignación que tengo”, sumó la experimentada artista.

Antes de despedirse, Barbarossa insistió. “Estoy indignada y triste. Es un éxito, ¿cómo lo tocan?”, repitió. En ese momento, Segovia recordó que la actriz los invitó al cumpleaños y que pasaron juntos un gran momento. “Así es la vida. Vos también trabajás en medios hace un montón y te habrá pasado”, la intentó consolar Straccia. “Nosotros encontraremos nuestro lugar y te seguirás bañando”, sumó. “Avísenme, porque si no voy a tener olor ya”, expresó con su clásico humor.

“Los adoro, les deseo todo lo mejor y voy a hacer todo lo mío para que ustedes vuelvan”, aseguró. “Ojo con los contactos de Georgina”, se entusiasmó el periodista. “Voy a empezar a hablar por teléfono, a hacer llamados”, confirmó. “No voy a decir adiós. Hasta muy prontito. Ya van a ver”, cerró.

Más temprano, la conductora de Telefe ya había levantado la voz en su cuenta de X. “Soy Georgina Barbarossa y tengo una tristeza y desazón tremenda. No entiendo esta injusticia. Me quedo sin programa. Ustedes logran despertarnos y dar la actualidad de una manera única. Hasta pronto, queridos amigos. Siempre en mi corazón”, escribió.

Durante las dos horas en las que se extendió BTChina, los oyentes dejaron sus mensajes de despedida, entre los que se destacaron las duras críticas a la medida de los directores de Radio con Vos, y volvieron tendencia en X el hashtag #soychino.

El comunicado de la radio

En un posteo en Instagram publicado esta mañana luego del último programa de Buenas tardes, China, las autoridades de la radio expusieron los motivos de su determinación. “Durante las últimas semanas, el directorio de Radio con Vos tomó decisiones orientadas a garantizar su sustentabilidad económica y asegurar la continuidad de su propuesta periodística. En este contexto, se resolvió la discontinuidad de algunos programas de su grilla habitual”, comienza el texto. “Estas medidas responden a la necesidad de adaptar nuestra estructura a un escenario desafiante, que atraviesa con dificultad toda la industria de medios”, agrega.

Además del envío de Straccia, se quedaron sin aire los programas Todo marcha acorde al plan, Que no panda el cúnico y Podría ser peor y un gran número de columnistas fue despedido o reacomodado en otros ciclos.