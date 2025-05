Gérard Depardieu fue condenado a 18 meses de prisión por agresión sexual

Gérard Depardieu fue condenado a 18 meses de prisión con pena suspendida por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets Verts en 2021. El fallo, pronunciado por el tribunal de París, se produjo en ausencia del actor de 76 años, que no se presentó a la audiencia final por encontrarse filmando una nueva película en las islas Azores.

Según la condena, difundida por medios franceses, el tribunal halló consistentes los testimonios de las denunciantes, mientras que las declaraciones de Depardieu habrían sido consideradas erráticas y contradictorias.

La primera denunciante, Amélie K ., escenógrafa del rodaje, relató cómo el actor la sujetó por la cadera y la habría manoseado, tras una discusión. La segunda mujer, Sarah, asistente de dirección, afirmó que Depardieu le tocó sus partes íntimas en tres oportunidades distintas. Ambos testimonios coincidieron en señalar un patrón de comportamiento sin consentimiento.

Amélie se mostró “conmovida” al conocer el veredicto, que interpretó como una victoria no solo personal, sino también simbólica. “Lo es para dos mujeres en un rodaje de una película, pero también para todas las demás víctimas que no se animaron a hablar”, expresó.

“El fin de la impunidad”

La abogada de ambas denunciantes, Carine Durrieu-Diebolt, se refirió al impacto del fallo: “Espero que esto marque el fin de la impunidad para figuras prominentes del cine. Se acabó la lógica de que el talento exime de responsabilidad”, dijo. Claude Vincent, representante de una de las víctimas, también describió al artista como un “misógino” y un “símbolo del sexismo estructural que impera en la industria”.

El fiscal Laurent Guy, por su parte, apuntó durante el juicio: “Es perfectamente posible ser un excelente actor y un gran padre, y aun así cometer un delito. No estamos acá para juzgar al cine francés, sino a Gérard Depardieu como a cualquier ciudadano”.

Además de los 18 meses de prisión suspendida, la fiscalía había solicitado una multa de 20.000 euros y la inclusión de Depardieu en el registro de delincuentes sexuales, aunque no trascendió si estos puntos fueron incluidos finalmente en la sentencia.

El abogado del actor, Jérémie Assous, anunció que apelará la condena. Durante el proceso, defendió a su cliente calificando al equipo de representantes legales de la parte demandante como “más militante que jurídico”. Y dijo: “No soportan que haya siquiera una defensa”.

El actor se encuentra actualmente rodando una nueva película en las islas Azores LOIC VENANCE - AFP

Las palabras del actor durante el juicio

En sus breves declaraciones en las audiencias finales del juicio, Depardieu había manifestado: “Mi nombre ha sido arrastrado por el barro con mentiras y descalificaciones. Un juicio puede ser una experiencia muy especial para un actor. Ver toda esta ira, la policía, la prensa. Es como estar en una película de ciencia ficción, salvo que no es ciencia ficción. Es la vida”.

Por otro lado, había agradecido, en un tono irónico, a los letrados por enseñarle cómo funcionan los tribunales: “Puede servirme de inspiración si algún día interpreto a un abogado”.

Además, el artista aseguró en ese momento que desde que se conocieron las acusaciones en su contra, estuvo años sin trabajar, aunque actualmente se encuentra rodando una película dirigida por Fanny Ardant.

Sin embargo, Depardieu había llegado a reconocer ante el tribunal haber sujetado por las caderas a la mujer que lo acusó de ese comportamiento, pero dijo que no consideraba que su accionar constituyera una agresión sexual: “No veo por qué perdería el tiempo manoseando a una mujer, su trasero, sus pechos. No soy un toquetón del subte. No soy así”.

Asimismo, había explicado que había tomado por la cadera a Amelie K. para no caerse: “La agarré porque estaba muy alterado por el calor y el cansancio. Era viernes, se acercaba el final del rodaje”. Y luego, había sumado que estaba molesto con la denunciante por su desempeño profesional y que sus comentarios groseros no iban dirigidos a ella en forma personal, sino que estaban relacionados con su trabajo. Incluso, el actor había aprovechado para criticar duramente al movimiento #MeToo y lo había responsabilizado de su juzgamiento.

A pesar de que Depardieu fue objeto de múltiples acusaciones de agresión sexual [por al menos 13 mujeres en los últimos años] este fue el primer caso que llegó a juicio.