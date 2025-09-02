Gérard Depardieu irá a juicio acusado de violación y abuso sexual en el que podría ser condenado a cinco años de cárcel

Gérard Depardieu irá nuevamente a juicio por una denuncia de violación y abuso sexual iniciada por la actriz francesa Charlotte Arnould en 2018. De ser encontrado culpable, Depardieu podría recibir una condena de más de cinco años en prisión. La noticia de esta mañana volvió a sacudir a la opinión pública francesa dividida por las consecuencias del movimiento #MeToo. Una iniciativa que comenzó en Hollywood hacia 2017 con las denuncias contra Harvey Weinstein, un símbolo de los abusos en la industria del cine norteamericana, que hasta este año no tenía un equivalente en la francesa.

Gérard Depardieu junto a su abogado Jeremie Assous, llegando al tribunal para el juicio por abuso sexual que enfrentó en mayo de este año Aurelien Morissard - AP

Depardieu, uno de los artistas más celebrados y conocidos de su país durante más de cinco cinco décadas, ya fue declarado culpable en mayo de este año por la agresión sexual a dos mujeres, una escenografía y una asistente de dirección del film Les volets verts de 2021, protagonizado por el actor de 76 años. En ese juicio que duró cuatro jornadas, Depardieu recibió una condena de 18 meses en suspenso y los fiscales solicitaron también que se sometiera a un tratamiento psicológico, pagara una multa y quedara registrado en la lista nacional de delincuentes sexuales. Aquel caso formaba parte de una acusación que reunía las denuncias de 13 mujeres que lo señalaron por diferentes comportamientos sexuales inapropiados que se conoció por primera vez en abril de 2023 gracias a una investigación del sitio de noticias Médiapart.

En cambio, la denuncia de Arnauld que volverá a llevar al actor a la corte data de 2018 cuando la mujer, que por entonces tenía 22 años, lo acusó de haberla violado en dos ocasiones en su departamento de París durante una reunión con Depardieu, un conocido de sus padres, al que había llamado para que la aconsejara en su incipiente carrera como intérprete. En 2020 el actor fue procesado por esa denuncia pero en 2022 apeló el proceso judicial y sus abogados intentaron que la justicia descartara los cargos ya que Depardieu negaba la veracidad de la acusación, el mismo argumento que utilizó durante el juicio en mayo.

A pesar de la insistencia del actor y sus abogados el juez no dio lugar a la apelación y los fiscales lograron que el proceso de investigación continuara hasta alcanzar el resultado que se conoció hoy. “Siete años más tarde, siete años de horror e infierno, creo que tengo problemas para procesar lo inmenso que es lo que está pasando. Estoy aliviada”, escribió Arnould hoy en Instagram tras conocerse la decisión del tribunal parisino que procesó a Depardieu por violación y ataque sexual y decidió que el actor pase la etapa de investigación en libertad y sin supervisión judicial.

En 2013 Depardieu visitó a Vladimir Putin en su residencia después de que le otorgaran la ciudadanía rusa MIKHAIL KLIMENTYEV - RIA-NOVOSTI

Para los medios franceses este nuevo proceso judicial contra el actor representa el fin de la impunidad de una industria, la cinematográfica, que hasta hace poco parecía intocable, protegida por el prestigio de sus intérpretes y directores y, sobre todo por la fama que en el caso de Depardieu parecía disculpar cualquier tipo de conducta ilegal, especialmente si se trataba de aquellas dirigidas hacia las mujeres.

Lo cierto es que gracias a los efectos del movimiento #MeToo en Francia, la justicia también comenzó a investigar con mayor rigor las supuestas maniobras de supuesto fraude fiscal que el actor llevó a cabo en 2012, cuando anunció que abandonaba su ciudadanía francesa y se mudó a Bélgica, después que el entonces presidente François Hollande impuso un impuesto del 75 por ciento a las ganancias que superaran el millón de euros al año. El intérprete obtuvo la ciudadanía belga, además de la rusa, y adquirió una mansión por 1.2 millones de euros, ubicada cerca de la frontera francesa y, según lo reportado por Mediapart, repatrió los ingresos publicitarios que obtuvo en Rusia a una cuenta belga libre de impuestos.

La revista francesa Le Journal du Dimanche publicó ese año un editorial escrito por Depardieu en el que el intérprete explicaba los motivos por los que no sentía la necesidad de justificar las “numerosas e íntimas” razones detrás de su decisión de abandonar el país. “Me voy, después de tener que pagar 85% de impuestos por mis ganancias en 2012″, escribió. “Sin embargo, me quedo con el espíritu de esta Francia, la que solía ser hermosa, y espero que siga siéndolo”. No obstante, el año pasado la Oficina de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (FNF), lanzó una investigación preliminar acusando a Depardieu de establecer una falsa residencia en Bélgica con el objetivo de evadir las tasas de impuestos en Francia.