Gérard Depardieu admitió que agarró a una mujer por la cadera, pero niega que se tratara de una agresión sexual

Esta semana, comenzó el juicio por agresión sexual contra la estrella del cine francés Gérard Depardieu, quien admitió hoy ante el tribunal haber agarrado por la cadera a la mujer que lo acusa, pero negó que se tratara de una agresión sexual. Además, expresó que cualquier comentario grosero que pudiera haber hecho se debía solo a su mal humor. Depardieu, de 76 años, es una figura destacada del cine francés y en los últimos años se ha enfrentado a un número creciente de acusaciones de agresión sexual, pero siempre ha negado haber cometido algún delito. Este es el primer caso por el que se lo juzga.

“No veo por qué perdería el tiempo manoseando a una mujer, su trasero, sus pechos. No soy un toquetón del subte”, aseguró el actor, vestido de negro, precisando que él “no [era] así” y que “hay vicios” que no conoce. Aunque luego contó que la había agarrado de las caderas porque no se quería caer él y que esto no se lo había contado a la policía cuando fue interrogado. “La agarré de la cadera para no resbalar porque estaba muy alterado por ella, por el calor, era un viernes se acercaba el final del rodaje, estaba muy cansado”.

Tras el resumen de los hechos que hizo el presidente del tribunal correccional de París, el actor francés se levantó lentamente y se sentó en una silla para comenzar su declaración y responder a las preguntas. En algunas ocasiones, se mostró confuso y en otras se desvió del tema. Por otro lado, dijo que se había enfadado con la demandante, la decoradora del set Amelie K. por su trabajo. Él consideraba que ella estaba haciendo mal su tarea y la acusó de haberse escandalizado por ese comentario.

Asimismo, aseguró que ese año tenía tanto sobrepeso que algunas de las cosas de las que se lo acusa [como atrapar a Amelie K. entre sus piernas] habrían sido imposibles. Y remarcó que los comentarios groseros que hizo entonces no iban dirigidos a ella personalmente, sino que estaban relacionados con su trabajo.

“Es viernes, hace calor y humedad (...) Peso 150 kilos, estoy de mal humor. Una mujer me mira de forma extraña. Es un poco bella, pero introvertida. Tiene su celular en la mano”, recordó sobre la situación. Y luego, dijo que tuvo una fuerte discusión sobre el decorado de la película y ahí reconoció que solo le agarró las caderas “para no resbalar”, porque estaba muy irritado por su trabajo.

En la sala, las dos mujeres que lo denuncian, sentadas una al lado de la otra, escucharon atentamente su relato.

Antes de volver a su sitio, Depardieu criticó al movimiento #Metoo, al que consideró responsable de su juicio: “Este movimiento se convertirá en un terror”.

Acusaciones

De ser declarado culpable, Depardieu podría enfrentar una pena de hasta cinco años de cárcel y una multa de 81.000 dólares.

Se espera que el juicio dure al menos tres días, iba a celebrarse inicialmente en octubre pasado, pero a raíz de algunos problemas de salud del actor se postergó hasta ahora.

Los fiscales alegan que las agresiones contra Amelie K. y otra mujer, de la cual no se ha revelado su identidad completa, aunque sí se sabe que es una ayudante de dirección de 34 años, tuvieron lugar durante el rodaje en 2021 de Les Volets Verts (Los postigos verdes).

Los fiscales acusan a Depardieu de manosear a Amelie K. en el set de rodaje, tirando de ella hacia él y atrapándola con sus piernas antes de tocarle la cintura, las caderas, los pechos y los genitales, mientras le decía palabras obscenas. Según los fiscales, tres personas presenciaron la escena. En tanto, en el caso de la segunda mujer aseguran que fue manoseada por Depardieu en el set y en la calle.

El juicio de Depardieu es el caso #MeToo de mayor repercusión en la industria de los medios que llega a los tribunales en Francia.

Las acusaciones contra Depardieu y su juicio han dividido a los actores franceses. Algunos se han puesto de su parte y se esperaba que testificaran en el juicio, mientras que otros han apoyado a las demandantes.

Con información de Reuters y AFP

LA NACION

Temas Gérard Depardieu