Juicio a Gérard Depardieu: piden 18 meses de prisión y que se lo inscriba en el registro de agresores sexuales

En el segundo día del juicio en su contra por presuntas agresiones sexuales, la fiscalía pidió una pena de 18 meses de cárcel contra el actor Gérard Depardieu. Los hechos habrían ocurrido en 2021, durante un rodaje en París, y las víctimas serían dos mujeres que formaron parte del equipo de filmación.

“Claramente, se trata de agresiones sexuales realizadas con intencionalidad”, aseguró ante el tribunal el fiscal Laurent Guy durante sus alegatos finales. El Ministerio Público subrayó, además, que las denunciantes eran “mujeres en situación de inferioridad social” ante un actor que “goza de notoriedad, de un aura y de un estatus monumental en el cine francés”.

Los fiscales acusan a Depardieu de manosear a la decoradora Amelie K. en el set de rodaje, tirando de ella hacia él y atrapándola con sus piernas antes de tocarle la cintura, las caderas, los pechos y los genitales, mientras le decía palabras obscenas. Según los fiscales, tres personas presenciaron la escena. En el caso de la segunda mujer, aseguran que fue manoseada por el famoso intérprete en el set y en la calle. Los hechos habrían ocurrido en París, en 2021, durante el rodaje de la película Les Volets Verts.

Además de una multa de 20.000 euros y una indemnización a las demandantes, el fiscal solicitó que Depardieu, de 87 años, se someta a tratamiento psicológico y que sea inscripto en el registro de autores de delitos sexuales.

Amelie K. alegó ante el tribunal que Depardieu la había atrapado entre sus piernas mientras intentaba pasar junto a él en un pasillo estrecho, y testificó que él comenzó a toquetear su trasero y luego a agarrarle el pecho. “Vi en sus ojos el placer que le provocó que yo me sintiera aterrorizada. Eso fue lo que sentí, fue una barbarie. Cuanto más me asustaba, más se divertía. Intenté liberarme, intenté apartarle las manos, pero no pude. Mientras tanto, él se reía y parecía un loco”, aseguró la mujer, según informa People. New York Times, a su vez, relata que el actor no la soltó sino hasta que otra persona del equipo se acercó para separarlo.

Con una soberbia y una displicencia que fue comentada por medios de todo el mundo, el actor expresó que cualquier comentario grosero que pudiera haber hecho se debía solo a su mal humor. “No veo por qué perdería el tiempo manoseando a una mujer, su trasero, sus pechos. No soy un toquetón del subte”, aseguró. Sin embargo, reconoció que la había agarrado de las caderas, pero aseguró que lo hizo porque no se quería caer, algo que no había mencionado ante la policía en sus interrogatorios.

“La agarré de la cadera para no resbalar porque estaba muy alterado por ella, por el calor. Era un viernes, se acercaba el final del rodaje, estaba muy cansado”, afirmó. Por otro lado, dijo que se había enojado con la demandante, la decoradora del set Amelie K., por su trabajo. Él consideraba que ella estaba haciendo mal su tarea y la acusó de haberse escandalizado por ese comentario.

Asimismo, aseguró que ese año tenía tanto sobrepeso que algunas de las cosas de las que se lo acusa [como atrapar a Amelie K. entre sus piernas] habrían sido imposibles. Y remarcó que los comentarios groseros que hizo entonces no iban dirigidos a ella personalmente, sino que estaban relacionados con su trabajo.

“Es viernes, hace calor y hay humedad (...) Peso 150 kilos, estoy de mal humor. Una mujer me mira de forma extraña. Es un poco bella, pero introvertida. Tiene su celular en la mano”, recordó sobre la situación. Y luego, dijo que tuvo una fuerte discusión sobre el decorado de la película y ahí reconoció que solo le agarró las caderas “para no resbalar”, porque estaba muy irritado por su trabajo.

En la sala, las dos mujeres que lo denuncian, sentadas una al lado de la otra, escucharon atentamente su relato. Antes de volver a su sitio, Depardieu criticó al movimiento #Metoo, al que consideró responsable de su juicio: “Este movimiento se convertirá en un terror”.

El juicio iba a celebrarse inicialmente en octubre pasado, pero a raíz de algunos problemas de salud del actor se postergó hasta esta semana. Además de estas dos acusaciones, el polémico actor francés enfrentó a lo largo de los años más de veinte demandas del mismo tenor. Según informó The Hollywood Reporter, Depardieu podría volver a la corte a finales de este año, para defenderse de las acusaciones de violación presentadas por su colega, Charlotte Arnould.

