Apenas unas horas después de que Raúl Taibo diera a conocer el resultado negativo de la prueba de filiación que llevó adelante con una mujer que creía ser su hija, Gerardo Romano también difundió el desenlace del caso que lo tuvo como protagonista. A través de una descargo, el actor de El Marginal aseguró que se hizo un uso político del asunto, y apuntó directamente contra el programa de televisión Todas las tardes, de El Nueve.

Romano envió una copia del documento que le entregaron en la Fundación Favaloro, donde consta que "queda excluido del vínculo biológico como padre" de Liliana Patricia Pérez, la mujer de 47 años que, a comienzos de 2018, se presentó como su hija biológica.

Romano dio a conocer el resultado de la prueba de filiación

El descargo de Gerardo Romano

"Un día como cualquiera suena el portero eléctrico de mi departamento. Atiendo y me dicen: '¿Gerardo Romano?', contesto que sí y me dicen: 'Tengo una carta para entregarle'. Contesto: 'Déjela en el buzón, por favor'. Insisten: 'Tengo que entregársela en mano'. Contesto: 'Ya bajo'. Desciendo y me encuentro una señora que, luego de saludarnos, me entrega un sobre y aclara: 'Contiene una carta y fotos'. Inquiero: '¿De qué se trata?'. Respuesta: 'Soy tu hija'", comienza el extenso descargo que el actor difundió en las últimas horas.

"Azorado, asombrado y estupefacto contemplo una persona que roza los cincuenta y que veo por primera vez en mi vida y atino a preguntarle: '¿Por qué no viniste a mi antes?'. Me contesta: 'Es largo.pero me gustaría que charlemos, tomemos un café... Mirá que nosotros no somos de los que vamos a la televisión a apretar'. La letanía extorsiva me chirria y doy por terminado el encuentro. Subo a mi departamento y arrojo la carta al cesto sin leerla ni mirar las fotos", sigue el escrito.

Según cuenta Romano, luego de un tiempo recibió un llamado por parte de una productora del magazine Todas las tardes, emitido por El Nueve, para convocarlo a hacer una nota con su presunta hija. "Le contesto que no creo en esa versión y que en cualquier caso no me interesa someterme al escarnio público con algo tan infundado", explica.

"Transcurre otro lapso y me vuelven a llamar: 'Prendé el televisor y vas a ver a tu hija en nuestro programa haciendo una nota'. Enciendo la tele y efectivamente, ahí estaba Patricia -que así se llama- llorando desconsoladamente, contando su historia con angustia. Apago el televisor y llamo a la productora y le digo: 'Pasame el celular de la mujer'. La llamo a Patricia y le digo: 'Te vi muy angustiada y quiero aliviarte sea o no tu padre.Y si soy tu padre hacerte un lugar en mi corazón y si no lo soy, también'. Y le pido el celular de su abogado", señala el actor en su descargo.

Según Romano, el abogado de su supuesta hija le indicó que hacía un año que estaban intentando notificarlo, pero que las cédulas siempre volvían rechazadas. Entonces, él se comunicó con su representa legal, que hizo las consultas correspondientes y verificó que había un error en el nombre del "demandado". De inmediato, asegura que se dio por notificado y comenzó a instruirse sobre los pasos a seguir para poder llevar adelante una prueba de ADN.

"En menos de un año está impugnada la paternidad biológica de Patricia Liliana Perez -que así se llama mi ex presunta hija- y su señoría nos convoca a una audiencia con nuestros respectivos abogados, en donde me informa que la demandante carece de medios económicos para realizar el ADN por lo cual acepto solventar los gastos respectivos", indica. Cabe agregar que en el in terregno que correspondió a este proceso, establecí una relación afectiva y social con la demandante (aproximadamente 10 meses), vía whatsapp que incluyó cierta frecuencia y hasta una invitación al teatro, un café en algún bar y una mateada en mi casa".

Sin embargo, ese intento de acercamiento cesó de parte de Romano en la medida en que su supuesta hija seguía aceptando las invitaciones del ciclo que conduce Maju Lozano por El Nueve para hablar del tema. Según el actor, ahí "fogoneaban el escarnio" hacia su persona y se contó que la mamá de su "hija real" recibió mensajes de texto en el celular en los cuales se lo imputaba por su supuesta orientación homosexual, su supuesta adicción al consumo de cocaína, su supuesto alcoholismo y una "conducta violenta, oscura y maltratadora con las personas", exigiendo que se hiciera cargo de Pérez y "que no la dejara tirada".

"Sospecho al respecto una operación con la finalidad de desacreditarme y contrastar la imagen de alguien como yo, conocido por mi pensamiento político antineoliberal en flagrante contradicción con el 'abandono' de una hija. Un carpetazo perfecto contra un referente cultural y político del Frente de Todos, en plena campaña electoral", denuncia Romano en su escrito, en el que señala directamente a la panelista de Todas las tardes, Mercedes Ninci.

"En tal sentido, Todas las tardes arma una farsa respecto de un estudio en 'vivo' de un análisis de ADN, mostrando a Patricia y sus hermanas haciéndose un estudio que demostraría que son hijas de distinto padre, lo que abonaría la posibilidad que el padre 'distinto' de Patricia fuera yo. Todo esto por fuera del proceso judicial que ya estaba en marcha", dice el actor, además de hacer hincapie en las distintas opiniones que vertieron sobre su persona los panelistas del magazine.

"¿Quién me pagará los honorarios que le pagué a mi abogado? ¿Quién me pagará el costo de los análisis de ADN? ¿Quién me resarcirá del daño hecho gratuitamente a mi honra y mi prestigio? ¿Y lo sufrido por mis seres queridos? Lo mal vivido, mi desprestigio, el dolor de mis hijos, mi deshonra calumniosa", se pregunta sobre el final de su escrito.