El actor dijo que "no fue grata" la forma en que se trató el tema de su supuesta paternidad

Desde Ingeniero Maschwitz, Raúl Taibo habló después de que una prueba de ADN confirmara que no existe vínculo filial con Claudia Zucco, la mujer que hace un mes se había presentado en Intrusos asegurando que sospechaba que era la hija del actor. "Todavía me siento raro. Ella me agradeció las molestias ocasionadas", aseguró.

"Se había generado un teleteatro del que yo era protagonista. Me vi forzado a actuar un rol de fantasía y no me quedó otra que ponerle el pecho. Estaba tranquilo de que no era verdad por las fechas y los relatos", aseguró el actor en diálogo con el ciclo Confrontados.

"En un primer momento estaba conmovida por ella y me puse en su lugar. Después, cuando las fotos trascendieron y noté su exposición del tema, dejé la compasión por ella y sentí tristeza", apuntó sobre cómo lidió con la espera del resultado de la prueba de filiación, que demoró un mes. "Mi familia y amigos estuvieron al pie del cañón. Mi hija estaba afuera, de viaje, y tenía dudas, quería saber. Pero la procesión va por dentro", agregó.

"Es raro verse metido en un juego con el que no tenés nada que ver. Pero me dio fortaleza. Yo me comporté como quise y como tenía que comportarme. Lo hice rápido porque le creí", aseguró, además de contar que los gastos corrieron por su cuenta. Sin embargo, consideró que aquello es un dato menor, considerando que de él se llegó a decir que "tenía una hija no reconocida", y eso queda en su archivo.

"Usaron mi vida, mis recursos, mi familia. No es grato. Cuando vi el programa, no entendía con qué derecho. Había que jugar a la farsa", apuntó el actor de la puesta teatral Perfectos desconocidos.