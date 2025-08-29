En fotos: del apoyo de Rulo Schijman a su ex, Gabriela Sari, al look casual de Marcela Kloosterboer y el total black de Panam

El jueves por la noche se realizó la avant premiere de Adiós Madrid, el film que marca el debut como protagonista de Luciano Cáceres en una producción española. La película, dirigida por Diego Corsini, llegó a las salas de Argentina después de haber recibido el Premio del Público en el Festival de Cine de Madrid y de haber estado en Competencia Oficial en los festivales de Mar del Plata y La Habana

Gerardo Viercovich - LA NACION