LA NACION

En fotos: del apoyo de Rulo Schijman a su ex, Gabriela Sari, al look casual de Marcela Kloosterboer y el total black de Panam

El periodista no dudó en asistir a la función especial de El secreto, donde su expareja secunda a Gerardo Romano y Ana María Picchio; mientras tanto, Adiós Madrid, el filme protagonizado por Luciano Cáceres, tuvo su avant premiere

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Gabriela Sari debutó en la obra de teatro El secreto; Marcela Kloosterboer en la avant premiere de Adiós Madrid y Panam, que no se perdió función especial de El secreto
Gabriela Sari debutó en la obra de teatro El secreto; Marcela Kloosterboer en la avant premiere de Adiós Madrid y Panam, que no se perdió función especial de El secretoGerardo Viercovich
Rodrigo Noya, Gerardo Romano, Ana María Picchio y Gabriela Sari posan satisfechos luego de la función de prensa de la comedia francesa El secreto, una pieza escrita por el dramaturgo y cineasta Eric Assous
Rodrigo Noya, Gerardo Romano, Ana María Picchio y Gabriela Sari posan satisfechos luego de la función de prensa de la comedia francesa El secreto, una pieza escrita por el dramaturgo y cineasta Eric Assous Gerardo Viercovich - LA NACION
Rodrigo Noya recibió el apoyo de su novia, Luisina Rotelli, quien luego de aplaudirlo en la sala lo recibió con un beso frente a los fotógrafos
Rodrigo Noya recibió el apoyo de su novia, Luisina Rotelli, quien luego de aplaudirlo en la sala lo recibió con un beso frente a los fotógrafosGerardo Viercovich - LA NACION
Panam, espléndida, con un look total black en el que combinó cuero con transparencias
Panam, espléndida, con un look total black en el que combinó cuero con transparenciasGerardo Viercovich - LA NACION
Siempre sonrientes y enamorados, el periodista Germán Paoloski y la actriz Sabrina Garciarena estuvieron anoche en el Multiteatro
Siempre sonrientes y enamorados, el periodista Germán Paoloski y la actriz Sabrina Garciarena estuvieron anoche en el MultiteatroGerardo Viercovich - LA NACION
Gabriela Sari eligió, para su gran noche, el jean como consigna para su look
Gabriela Sari eligió, para su gran noche, el jean como consigna para su lookGerardo Viercovich - LA NACION
Si bien están separados, Darian Rulo Schijman no dudó en ir a apoyar a Gabriela Sari en su gran noche
Si bien están separados, Darian Rulo Schijman no dudó en ir a apoyar a Gabriela Sari en su gran nocheGerardo Viercovich - LA NACION
El modelo y actor Christian Sancho y su esposa, la bailarina Celeste Muriega, con outfits cómodos e informales
El modelo y actor Christian Sancho y su esposa, la bailarina Celeste Muriega, con outfits cómodos e informales Gerardo Viercovich - LA NACION
Panam se encontró con el coreógrafo y bailarín Marcelo Iripino luego de la función y aprovecharon para ponerse al día
Panam se encontró con el coreógrafo y bailarín Marcelo Iripino luego de la función y aprovecharon para ponerse al díaGerardo Viercovich - LA NACION
Gabriela Sari y Rulo Schijman comparten la crianza de Donna, varias amistades y una gran relación, por eso no resultó extraño ver al periodista apoyando a su ex
Gabriela Sari y Rulo Schijman comparten la crianza de Donna, varias amistades y una gran relación, por eso no resultó extraño ver al periodista apoyando a su exGerardo Viercovich - LA NACION
El actor Bautista Lena, hijo de Reina Reech y hermano de Juana Repetto
El actor Bautista Lena, hijo de Reina Reech y hermano de Juana RepettoGerardo Viercovich - LA NACION
Iliana Calabró, siempre impecable, llegó al teatro de la mano de Luis De Stefano, su pareja
Iliana Calabró, siempre impecable, llegó al teatro de la mano de Luis De Stefano, su parejaGerardo Viercovich - LA NACION
Panam, muy risueña, posó con su marido y compañero de vida Ricardo Pini
Panam, muy risueña, posó con su marido y compañero de vida Ricardo PiniGerardo Viercovich - LA NACION
Gerardo Romano y Ana María Picchio, las grandes giguras de la noche, felices luego de la función de prensa
Gerardo Romano y Ana María Picchio, las grandes giguras de la noche, felices luego de la función de prensaGerardo Viercovich - LA NACION
El jueves por la noche se realizó la avant premiere de Adiós Madrid, el film que marca el debut como protagonista de Luciano Cáceres en una producción española. La película, dirigida por Diego Corsini, llegó a las salas de Argentina después de haber recibido el Premio del Público en el Festival de Cine de Madrid y de haber estado en Competencia Oficial en los festivales de Mar del Plata y La Habana
El jueves por la noche se realizó la avant premiere de Adiós Madrid, el film que marca el debut como protagonista de Luciano Cáceres en una producción española. La película, dirigida por Diego Corsini, llegó a las salas de Argentina después de haber recibido el Premio del Público en el Festival de Cine de Madrid y de haber estado en Competencia Oficial en los festivales de Mar del Plata y La HabanaGerardo Viercovich - LA NACION
Marcela Kloosterboer fue una de las figuras que dijo presente en el estreno de Adiós Madrid. La actriz optó por un jean blanco ancho y un saco a tono para la velada
Marcela Kloosterboer fue una de las figuras que dijo presente en el estreno de Adiós Madrid. La actriz optó por un jean blanco ancho y un saco a tono para la veladaGerardo Viercovich - LA NACION
Los conductores Pato Galván y Lupe Quevedo llevaron su aura roquera hasta el cine y disfrutaron del film de Luciano Cáceres
Los conductores Pato Galván y Lupe Quevedo llevaron su aura roquera hasta el cine y disfrutaron del film de Luciano CáceresGerardo Viercovich - LA NACION
Magui Bravi fue otra de las invitadas a la avant premiere de Adiós Madrid. La actriz y bailarina lució una mini de cuero negro que combinó con una campera de bordó. Después de la función, recomendó el film en sus redes sociales
Magui Bravi fue otra de las invitadas a la avant premiere de Adiós Madrid. La actriz y bailarina lució una mini de cuero negro que combinó con una campera de bordó. Después de la función, recomendó el film en sus redes socialesGerardo Viercovich - LA NACION
El actor y modelo Rodrigo Guirao Díaz estuvo anoche en el Cinemark Palermo
El actor y modelo Rodrigo Guirao Díaz estuvo anoche en el Cinemark PalermoGerardo Viercovich - LA NACION
El actor Diego Alonso fue hasta el Cinemark Palermo para apoyar a su colega
El actor Diego Alonso fue hasta el Cinemark Palermo para apoyar a su colegaGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Fernanda Vives aprovechó la oportunidad y disfrutó de una salida romántica con su marido, el exfutbolista Sebastián Cobelli
La actriz Fernanda Vives aprovechó la oportunidad y disfrutó de una salida romántica con su marido, el exfutbolista Sebastián CobelliGerardo Viercovich - LA NACION

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. La fuerte reacción de Carmen Barbieri tras la detención de la madre de Ayelén Paleo
    1

    La fuerte reacción de Carmen Barbieri tras la detención de la madre de Ayelén Paleo: “Menos mal que no está vivo Santiago”

  2. Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a la Casa del Teatro
    2

    Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a Buenos Aires

  3. Horacio Embón: por qué no vuelve a Duro de Domar y cómo quedó su relación con Pablo Duggan
    3

    Horacio Embón: por qué no vuelve a Duro de Domar y cómo quedó su relación con Pablo Duggan

  4. Aseguró que volvería a entrevistar a Alberto Fernández y le tiró un palito a Beto Casella
    4

    Tamara Pettinato aseguró que volvería a entrevistar a Alberto Fernández, pero aclaró: “No me hablo con él”

Cargando banners ...