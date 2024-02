escuchar

En la última temporada, la salud de Gerardo Romano ha sido motivo de preocupación. Tras una internación repentina del artista en 2023, el actor contó este viernes que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

En una entrevista con Chiche Gelblung para Crónica TV, el actor de 77 años confirmó que padece la enfermedad que afecta el sistema nervioso y dio detalles acerca de las rutinas de su día a día y de las actividades que realiza para atenuar los síntomas.

Mientras se refería a la situación económica que atraviesa el país, en concreto al difícil momento que viven muchos jubilados, y mientras mostraba la medicación que toma en el marco de su tratamiento, el protagonista de Un judío común y corriente explicó cuál es su estado en este momento.

“Esto es la mesa de un jubilado: crema de marihuana para el dolor, esto es para el Parkinson, esto para el colesterol… ¿Qué es la vejez? Este montón de remedios en mi mesa”, describió primero el actor, que con esta descripción llamó la atención del periodista. Sorprendido, Gelblung le preguntó: ¿Vos tenés Parkinson? ¿Desde cuándo?”.

“Sí”, reconoció el intérprete, antes de compartir mayor información acerca de la evolución de la enfermedad. “No se me nota porque trabajo mucho y porque no doy conferencias de prensa diciendo: ‘Tengo Parkinson’. Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo”, comentó a continuación, y agregó: “Yo no puedo en la función parar y decir: ‘Perdón, estoy enfermo; me olvidé la letra, un segundito’. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado tres veces por semana”, precisó.

El Parkinson es una enfermedad degenerativa, progresiva y crónica del sistema nervioso que se caracteriza por un daño neurológico que causa principalmente alteraciones en el control y coordinación de los movimientos del cuerpo, así como rigidez muscular. Los síntomas en las personas aparecen de forma progresiva, afectando algunas zonas del cuerpo como las manos, los brazos, las piernas y la cara. Luego se extiende a todo el cuerpo, causando rigidez motora, temblores, problemas de equilibrio y coordinación.

La polémica con Lali Espósito

Romano fue consultado por la polémica generada después de que el presidente Javier Milei acusara a la cantante y actriz Lali Espósito de recibir dinero del Estado. Al respecto, el artista mencionó: “Lo que más me llama la atención es que no es un hecho aislado, diría que es de una cierta precariedad emocional. Hay una proclividad con lo femenino, por lo que he escuchado, habla de cierta precariedad emocional: enojarse, contestar, redoblar la apuesta...”.

A su entender, las palabras del presidente contra la artista responderían a un un montaje mediático para desviar la atención de las problemáticas del país. “Lo que pasa de fondo es el ajuste”, destacó el actor.

Finalmente, Romano consideró que el máximo mandatario debería hablar de este tipo de cuestiones que preocupan a los argentinos en lugar de invertir su tiempo en “pelearse” con los artistas. “Él ya tiene una actriz en su vida privada, y no está bueno pelearse con una mujer; revela cierta misoginia que no es causalidad y tenemos que respetar a las mujeres porque las mujeres son madres, hermanas e hijas”, señaló.

El enfrentamiento mediático surgido entre la artista y el presidente se produjo después de que Milei acusara a la cantante de cobrar 350.000 dólares por un show en La Rioja. Lali respondió a las críticas a través de una extensa publicación en X, en la que se “presentó” ante el Jefe de Estado y defendió su fuente de ingresos. “Señor presidente Javier Milei: mi nombre es Mariana Esposito, nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22″, expresó primero. “Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. Tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres, Sr. Presidente. No solo eso. Pude hasta comprarme mi propia casa, algo imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. ¿Sabe qué orgullo tan grande es eso? Es un privilegio haber progresado haciendo lo que amo. Trabajé honradamente para que así sea”, aclaró Espósito.

