Gerardo Romano cargó contra Milei: “Es sádico, agresivo, violento, misógino”

Luego de que el actor Carlos Belloso apuntara directamente contra el presidente Javier Milei y dijera que “no hay que darle un minuto más” en el poder, su colega Gerardo Romano se sumó a la lista de artistas que critican con dureza al mandatario nacional. “Es sádico, agresivo, violento, misógino… no quiere a la gente”, lanzó el protagonista de la obra Un judío común y corriente.

“Ya está descartada la falta de legitimidad que implica no cumplir con las promesas electorales. Milei ganó las elecciones porque dijo que iba a pagar la casta y acá no quedó claro quién es la casta. Solo aclaró que la casta no era el pueblo y que se iba a empezar a pagar cuando se recompusieran un poco la economía y el poder adquisitivo, pero ninguna de las dos cosas pasaron. Hubo una megadevaluación, hay terror por las tarifas que se vienen, la licuación de los salarios, el recorte de jubilaciones...”, criticó el reconocido militante kirchnerista en una entrevista con TN.

Y agregó: “Yo soy jubilado y vamos a cobrar en cuotas. En el 2015 yo cobraba la mínima, igual que ahora, y eran 672 dólares, eso era el mínimo”.

Días atrás, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, Belloso -quien luchó en Malvinas- había opinado: “Soy muy crítico de este gobierno, no lo voté y mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo. [Milei] No está en sus cabales, es inoperante, todo lo hace al revés. No hay ningún punto con el que uno pueda coincidir”.

Consultado sobre esas declaraciones, Romano fue por más: “Belloso se quedó corto. Un presidente que dice ‘mogólico de mierda’, ¿cómo lo entendés? O que dice por los medios insultos y los repite”. Si bien dijo que está a favor de la democracia, indicó que “hay mecanismos de interrupción del poder político, como en México, donde se incorporó una medida que establece el delito constitucional para los candidatos que están incumpliendo medidas”.

“¿Por qué llega Milei?” al gobierno, le preguntaron a Romano, a lo que el actor respondió, tajante: “Por intoxicación de peronismo”. En su forma de ver, al expresidente Alberto Fernández “le dieron duro”. “Pagó la fiesta de Olivos y el vacunatorio VIP”, agregó.

“No lo defiendo a Alberto, pero no creo que haya cometido actos de corrupción de ningún modo, fue respetuoso. La pandemia no existió en otro momento histórico, tampoco la guerra y la sequía, son elementos que no puedo dejar de ver. Habría que ver qué hubiera pasado si no hubieran estado”, prosiguió Romano, a lo que agregó, otra vez en arremetida contra la actual gestión: “¿Qué me decís de este momento sin repelente? Se le escapó la tortuga”.

Romano -que a sus 77 años atraviesa la enfermedad de Parkinson- se mostró preocupado por qué va a pasar con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y su presupuesto, que es el mismo que el del año pasado, sin ajuste por la inflación: “Va a pasar lo mismo que con [Ricardo] López Murphy y que se fueron 600 millones de dólares”.

“Mi diagnóstico es malo, espantoso, horrible. Milei tiene legitimidad eleccionaria, pero no sé si tiene legitimación al haber defraudado no cumpliendo o prometiendo cosas que no cumple”, insistió Romano sobre el tema de la casta. “Creo que Milei dijo un montón de cosas que Hitler no se atrevió a decir en su momento”, cerró al comparar la obra que protagoniza en la actualidad con la gestión del Presidente.

Qué dijeron Ricardo Darín, Guillermo Francella y Erica Rivas

Otra de las voces que se sumó a las críticas contra el gobierno de Milei fue Ricardo Darín por las medidas tomadas que atentan contra el desarrollo cultural del país.

En marzo pasado, en la presentación del film Descansar en paz, el actor expresó: “Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real o la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza (todas cosas muy lamentables y muy horrorosas), dependen del sector artístico, de los actores, las actrices, los directores... es un delirio”.

Luego Darín lanzó un mensaje más conciliador a favor de posturas que permitan impulsar “un país para adelante” y también pidió que “tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate”.

En cambio, Guillermo Francella mostró su apoyo al Gobierno y se mostró “esperanzado” durante una charla con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky en radio Mitre, Al ser consultado sobre cómo veía al país, respondió: “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”. Y sumó: “Lo que sí sé es que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

Y concluyó: “Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas”.

Tras las declaraciones de Francella, quien salió a hablar fue Erica Rivas , que trabajó con él en la exitosa sitcom Casados con hijos: “Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo, es una persona que piensa de ese lado”. Luego afirmó: “Es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor”.

Asimismo, dejó una reflexión sobre la responsabilidad que tienen los profesionales a la hora de comunicar: “Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor”.

