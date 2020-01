Jason Momoa y su hijastra Zoë Kravitz presentando un premio en los Globo de Oro Fuente: Reuters

6 de enero de 2020

Todo lucía normal en el look de Jason Momoa, actor que también es conocido por su excentricidad a la hora de vestirse. El actor apareció en el escenario para presentar junto a su hijastra, Zoë Kravitz, el galardón a la mejor actriz de reparto en miniserie, que fue para Patricia Arquette por The Act ( cuyo look tampoco pasó inadvertido en las redes).

El protagonista de Aquaman desfiló por la red carpet junto a su mujer, Lisa Bonet, con un saco de terciopelo que escondía una musculosa por debajo. Tras presentar el premio que le tocaba, decidió que quería sentirse más cómodo durante el resto de la noche, y se removió el saco, quedando así bien lejos del estilo encorsetado que proponen estas ceremonias.

El que pareció sorprenderse notablemente ante el cambio de ropa fue Brian Cox. Cuando ganó el Globo de Oro como mejor actor dramático en TV por Succession, pasó cerca de la mesa de Momoa y no pudo evitar mirar al ex Game of Thrones, quien jamás perdió la sonrisa.

Como era de esperarse, Twitter captó el momento exacto y la musculosa de Momoa se volvió un hit de la noche.