La hija de Ricardo Arjona. Los secretos del éxito de la nueva diosa latina que conquista Hollywood

“Siempre tuve una necesidad muy intensa de expresarme. Escribía y cantaba, aunque lo hago demasiado mal. Nadie me debería escuchar, porque es un pecado”, dice la actriz Adria Arjona (33). Tal vez ella no heredó de su padre, el guatemalteco Ricardo Arjona, la habilidad para componer e interpretar canciones, pero sí su talento para abrirse paso en la industria del espectáculo y forjarse un nombre. También heredó la belleza de su mamá, la modelo y ex Miss Puerto Rico Leslie Torres.

A los 18 años se mudó a Nueva York para estudiar actuación. Trabajó como camarera hasta que en 2015 tuvo su gran oportunidad: la convocaron para participar en la producción española Little Galicia Getty Images - WireImage

Adria junto a su padre, Ricardo, su hermano Ricardo Jr -quien, como ella, es hijo de la modelo Leslie Torres- y su hermano menor, Nicolás, hijo del cantante con la modelo venezolana Deisy Arvelo

La actriz junto a su mamá, la ex Miss Puerto Rico Leslie Torres, en un evento en Texas, el año pasado Getty Images - Getty Images North America

Nació en San Juan, Puerto Rico, y en su niñez pasaba horas viendo escribir y cantar a su padre, pero, como era muy tímida, a los 12 años la anotaron en clases de teatro. Y ahí encontró su lugar en el mundo. “Crecí viendo cómo mi papá escribía y cantaba libremente. Emocionaba a la gente. Me fascinaba ver cómo el público reaccionaba a sus creaciones. Eso era lo que yo quería hacer, aunque por entonces no sabía cómo”, recordó durante una entrevista con Vanity Fair. A los 18 años se mudó a Nueva York para estudiar en el prestigioso Instituto de Teatro y Cine de Lee Strasberg y, si bien mientras trabajaba como camarera participaba de algunos trabajos independientes, en 2015 tuvo su gran oportunidad: la convocaron para participar en la producción española Little Galicia. Fue entonces cuando la llamaron para coprotagonizar la segunda temporada de la serie True Detective, uno de los grandes éxitos de la plataforma HBO. “Mi vida cambió cuando me eligieron para la serie. Era lo imposible en aquel entonces. Me acababa de graduar de la escuela de actuación y la primera temporada me dejó atónita; sabía que tenía que formar parte de la segunda. Había nombres muy importantes detrás del papel que, al final, fue para mí, pero sabía que lo iba a conseguir. No de forma engreída, tuve que luchar por ello, pero sentí que me lo había ganado”, reveló entonces.

Adria con su amor, Jason Momoa, en febrero de este año, para el 50° aniversario del programa Saturday Night Live, en Nueva York

Hollywood cayó rendido a sus pies. Su talento, su carisma y su belleza conquistaron a la industria. Integró el elenco de la serie Emerald City y de la película Triple Frontera, donde compartió cartel junto a Ben Affleck, Oscar Isaac y Pedro Pascal. Pero se dio cuenta de que ya tenía un lugar destacado cuando la llamaron para dos superproducciones: Morbius, de Marvel, que protagonizó junto a Jared Leto, y El padre de la novia, producida por Brad Pitt y Andy García. Con una trayectoria en ascenso, se convirtió en una de las latinas con mayor proyección internacional. Este año, junto a la actriz Dakota Johnson, estrenó la comedia Splitsville (que se presentó a principios de este mes en Argentina como Amores compartidos) y, por segunda temporada consecutiva, participará de la serie Andor (de la saga de Star Wars) y del thriller Onslaught, dirigido por Adam Wingard. Entre sus proyectos, está actuar en una nueva versión del film The Thomas Crown Affair, que en 1999 protagonizaron Pierce Brosnan y Rene Russo.

Arjona, espléndida, en la alfombra roja del Festival de Cannes de este año. Getty Images - Getty Images Europe

El afiche de la comedia romántica que se acaba de estrenar, Splitsville (en nuestro país conocida como Amores compartidos) junto a Dakota Johnson, Kyle Marvin y Michael Angelo Covino

UN MATRIMONIO DISCRETO Y UNA RELACIÓN ARDIENTE

Adria se casó en 2019 en Guatemala con el abogado Edgardo Canales, a quien conoció en 2017. El matrimonio duró poco y en 2021 conoció a Jason Momoa (la estrella de Game of Thrones y Aquaman), cuando ambos protagonizaron la película Sweet Girl. Entonces, él se había separado de Lisa Bonet, con quien aún estaba casado. Tras diecisiete años de relación, seis de matrimonio, y dos hijos en común –Lola y Nakoa-Wolf–, Lisa y Jason firmaron el divorcio en enero de 2024. En mayo de ese mismo año, el actor oficializó su relación amorosa con Adria. Van juntos a casi todas las galas y eventos a los que son invitados y se muestran muy enamorados. En una entrevista con Harper’s Bazaar, la actriz dijo sobre Momoa: “Es realmente bello y especial tener una pareja con la que podés intercambiar ideas… Confío en su gusto y su opinión. Es un artista, así que me siento muy afortunada de poder explorar su mente”.