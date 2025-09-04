En fotos: los “looks gemelos” de Julia Roberts y Amanda Seyfried y el desfile de la madre de Carla Bruni, de 95 años, por la alfombra roja

Dos estrellas y un mismo look... Primero, Julia Roberts lució un conjunto de jean, saco y camisa durante la sesión fotográfica de la película After the Hunt, en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Días más tarde, su colega, Amanda Seyfried posó con el mismo atuendo en la presentación del film The Testament of Ann Lee, también en la tradicional muestra italiana. No se trató de un error ni de una casualidad: la asesora de vestuario de la actriz de Mamma Mia! vio a Roberts y quedó enamorada de su outfit. Por eso, con la intención de hacer hincapié en la importancia de hacer circular las prendas, le consultó a las dos estrellas si estaban dispuestas a lucir las mismas prendas. La respuesta de ambas fue positiva y las imágenes recorrieron el mundo

TIZIANA FABI - AFP