En fotos: los “looks gemelos” de Julia Roberts y Amanda Seyfried y el desfile de la madre de Carla Bruni, de 95 años, por la alfombra roja

Las estrellas sorprendieron con sus looks en la tradicional muestra italiana, pero también en otros eventos y estenos que se llevaron a cabo en Londres y Nueva York

Julia Roberts y Amanda Seyfried, en Venecia
Julia Roberts y Amanda Seyfried, en Venecia
Dos estrellas y un mismo look... Primero, Julia Roberts lució un conjunto de jean, saco y camisa durante la sesión fotográfica de la película After the Hunt, en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Días más tarde, su colega, Amanda Seyfried posó con el mismo atuendo en la presentación del film The Testament of Ann Lee, también en la tradicional muestra italiana. No se trató de un error ni de una casualidad: la asesora de vestuario de la actriz de Mamma Mia! vio a Roberts y quedó enamorada de su outfit. Por eso, con la intención de hacer hincapié en la importancia de hacer circular las prendas, le consultó a las dos estrellas si estaban dispuestas a lucir las mismas prendas. La respuesta de ambas fue positiva y las imágenes recorrieron el mundoTIZIANA FABI - AFP
Dos estrellas y un mismo look... Primero, Julia Roberts lució un conjunto de jean, saco y camisa durante la sesión fotográfica de la película After the Hunt, en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Días más tarde, su colega, Amanda Seyfried posó con el mismo atuendo en la presentación del film The Testament of Ann Lee, también en la tradicional muestra italiana. No se trató de un error ni de una casualidad: la asesora de vestuario de la actriz de Mamma Mia! vio a Roberts y quedó enamorada de su outfit. Por eso, con la intención de hacer hincapié en la importancia de hacer circular las prendas, le consultó a las dos estrellas si estaban dispuestas a lucir las mismas prendas. La respuesta de ambas fue positiva y las imágenes recorrieron el mundoTIZIANA FABI - AFP
Marisa Borini, de 95 años, y su hija, Valeria Bruni Tedeschi, en la alfombra roja de la Mostra
Marisa Borini, de 95 años, y su hija, Valeria Bruni Tedeschi, en la alfombra roja de la Mostra
Valeria Bruni Tedeschi decidió desfilar no solo como actriz y directora, sino también como hija orgullosa. Usó un diseño de Giorgio Armani
Valeria Bruni Tedeschi decidió desfilar no solo como actriz y directora, sino también como hija orgullosa. Usó un diseño de Giorgio Armani
Valeria Tedeschi Bruni y Marisa Borini, pianista y actriz italiana, también madre de la modelo y ex primera dama francesa Carla Bruni, asistieron juntas a la première de Duse, la última película del director Pietro Marcello
Valeria Tedeschi Bruni y Marisa Borini, pianista y actriz italiana, también madre de la modelo y ex primera dama francesa Carla Bruni, asistieron juntas a la première de Duse, la última película del director Pietro Marcello
Lejos de allí, en Nueva York, Paul Mescal y Josh O'Connor asistieron al estreno de la película que los tiene como protagonistas, The History of Sound, que se llevó a cabo en el Teatro Walter Reade de aquella ciudadJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Lejos de allí, en Nueva York, Paul Mescal y Josh O'Connor asistieron al estreno de la película que los tiene como protagonistas, The History of Sound, que se llevó a cabo en el Teatro Walter Reade de aquella ciudadJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Parece, pero no es... Hannah Mundin, colorista del Madame Tussauds de Londres, le da los toques finales a una nueva figura de cera de la actriz Bella Ramsey, que desde este jueves se sumó a la colección del famoso museoJoanna Chan - AP
Parece, pero no es... Hannah Mundin, colorista del Madame Tussauds de Londres, le da los toques finales a una nueva figura de cera de la actriz Bella Ramsey, que desde este jueves se sumó a la colección del famoso museoJoanna Chan - AP
La actriz Michelle Dockery lució su incipiente embarazo junto a su esposo, el productor de cine Jasper Waller-Bridge, en la alfombra roja del estreno mundial de la película Downton Abbey: El Gran Final, que continúa la historia de la exitosa serie británicaJUSTIN TALLIS - AFP
La actriz Michelle Dockery lució su incipiente embarazo junto a su esposo, el productor de cine Jasper Waller-Bridge, en la alfombra roja del estreno mundial de la película Downton Abbey: El Gran Final, que continúa la historia de la exitosa serie británicaJUSTIN TALLIS - AFP
La actriz, que interpretó a Lady Mary Crawley, desde 2010 hasta 2015 volvió a ponerse en la piel del personaje para darle un cierre a la historiaJUSTIN TALLIS - AFP
La actriz, que interpretó a Lady Mary Crawley, desde 2010 hasta 2015 volvió a ponerse en la piel del personaje para darle un cierre a la historiaJUSTIN TALLIS - AFP
Dominic West, que se sumó a la saga en la película Downton Abbey: Una nueva era, de 2022, también es de la partidaJUSTIN TALLIS - AFP
Dominic West, que se sumó a la saga en la película Downton Abbey: Una nueva era, de 2022, también es de la partidaJUSTIN TALLIS - AFP
Joanne Froggatt, la actriz que vuelve a interpretar a la perspicaz y perseverante Anna Bates acaparó todas las miradas y las cámaras en el estreno, con un elegante y revelador vestido negroJUSTIN TALLIS - AFP
Joanne Froggatt, la actriz que vuelve a interpretar a la perspicaz y perseverante Anna Bates acaparó todas las miradas y las cámaras en el estreno, con un elegante y revelador vestido negroJUSTIN TALLIS - AFP
Sophie McShera es otra de las estrellas que regresa en este nuevo capítulo de la historia, en su caso para continuar contando las aventuras de Daisy, la aprendiz de cocineraJUSTIN TALLIS - AFP
Sophie McShera es otra de las estrellas que regresa en este nuevo capítulo de la historia, en su caso para continuar contando las aventuras de Daisy, la aprendiz de cocineraJUSTIN TALLIS - AFP
Laura Carmichael, la polémica Lady Edith en la saga, también llamó la atención en la alfombra roja con un particular vestido en dos tonosJUSTIN TALLIS - AFP
Laura Carmichael, la polémica Lady Edith en la saga, también llamó la atención en la alfombra roja con un particular vestido en dos tonosJUSTIN TALLIS - AFP
Joely Richardson, una de las grandes incorporaciones, dio cátedra de elegancia en la alfombra roja con un vestido coloradoJUSTIN TALLIS - AFP
Joely Richardson, una de las grandes incorporaciones, dio cátedra de elegancia en la alfombra roja con un vestido coloradoJUSTIN TALLIS - AFP
También en Venecia, Oscar Isaac y Jason Momoa posaron juntos para las los fotógrafos en la alfombra roja de estreno de In the Hand of Dante, la película que los tiene como protagonistas junto a junto a Al Pacino, John Malkovich, Sabrina Impacciatore y Franco NeroAlessandra Tarantino - Invision
También en Venecia, Oscar Isaac y Jason Momoa posaron juntos para las los fotógrafos en la alfombra roja de estreno de In the Hand of Dante, la película que los tiene como protagonistas junto a junto a Al Pacino, John Malkovich, Sabrina Impacciatore y Franco NeroAlessandra Tarantino - Invision
Pero también hubo tiempo para las risas: el protagonista de Aquaman improvisó una extraña danza dándole gran protagonismo a las ojotas rosas que eligió para la ocasiónSTEFANO RELLANDINI - AFP
Pero también hubo tiempo para las risas: el protagonista de Aquaman improvisó una extraña danza dándole gran protagonismo a las ojotas rosas que eligió para la ocasiónSTEFANO RELLANDINI - AFP
Los actores posaron también junto al pintor y director del film, Julian Schnabel, los actores Benjamin Clementine y Louis Cancelmi y el mítico Franco NeroSTEFANO RELLANDINI - AFP
Los actores posaron también junto al pintor y director del film, Julian Schnabel, los actores Benjamin Clementine y Louis Cancelmi y el mítico Franco NeroSTEFANO RELLANDINI - AFP
La película sigue el camino oscuro y violento de un hombre que se sumerge en un infierno metafórico hasta alcanzar el paraíso en busca de su amor prohibido e imposibleSTEFANO RELLANDINI - AFP
La película sigue el camino oscuro y violento de un hombre que se sumerge en un infierno metafórico hasta alcanzar el paraíso en busca de su amor prohibido e imposibleSTEFANO RELLANDINI - AFP
