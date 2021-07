Gloria Carrá y sus ganas de estar en MasterChef Celebrity 3: “Postúlenme, me tengo fe”

El gran éxito de las dos primeras temporadas de MasterChef Celebrity hicieron que sean muchos los famosos interesados en participar en una nueva edición del reality. Entre aquellos que expresaron públicamente su deseo de ser parte del programa está Gloria Carrá, que se confesó fan del formato y aseguró cocinar muy bien.

“Nunca me tentaron para MasterChef pero cocino bien. Me parece que el formato está bueno, yo veía los de afuera, estos no los vi”, dijo la actriz en una charla con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (Radio Mitre). “Escucho los comentarios y a veces veo algo que suben a Instagram, no lo vi nunca entero, pero me parece que es divertido”, reveló.

Entusiasmada pensando en la posibilidad de sumarse al reality, Carrá tiro el deseo al aire. “Postúlenme, me tengo buena fe”, exclamó antes de hablar sobre sus hábitos culinarios.

“Mi hija Amelia es vegetariana, así que me la tengo que rebuscar para cocinarle a ella. Hago muy bien todo lo que es salado, con lo dulce no me llevo bien porque necesitan las medidas justas”, reveló. “Todo lo que sea salado me llevo bien porque ahí podés innovar, así que por ese lado puedo hacerlo”, anticipó.

Si bien ella no vio las dos primeras ediciones, el revuelo que se generó en el país con MasterChef Celebrity hizo que tomara contacto con lo que pasaba. “Me gusta que sea divertido y si te gusta cocinar tiene su encanto”, afirmó antes de contar una anécdota personal que involucra al programa. “La gente está enganchada. El otro día fui a la pescadería a comprar y el que me atendió me preguntó por qué no iba a MasterChef. También me dijo que se re enganchó y me parece que está buenísimo mirar algo que te entretiene y divierte”.

Días después de finalizada la segunda edición de MasterChef Celebrity, Telefe ya se encuentra preparando la tercera versión del reality de cocina, que aún no tiene fecha de regreso, ya que después de La Voz Argentina volverá Bake Off, por lo que se estima que el estreno del programa se pasaría para 2022.

En diálogo con Implacables (elnueve), el conductor del concurso gastronómico, Santiago del Moro reveló: “Hay una lista con mucha gente, para eso falta. Hay figuras nacionales e internacionales”.

Entre los otros nombres que suenan fuerte como nuevos participantes está la conductora Jessica Cirio y el periodista de casos policiales Mauro Szeta, que integran exitosos programas de Telefe. También la actriz Andrea del Boca y sus colegas Rodolfo Ranni y Rodrigo Noya. Otro famoso que podría estar es el conductor Leandro “Chino” Leunis, también Román, el cantante del grupo El Original y la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez. El influencer Santi Maratea es otro de los nombres que circuló como parte de esa lista, aunque él todavía no dijo nada al respecto.

Uno de los confirmados sería Jorge “Locomotora” Castro, el exboxeador habló sobre esta propuesta y pidió en redes: “Quería saber si hay algún maestro cocinero que me enseñe a cocinar porque voy a estar en MasterChef. Sé cocinar pero si me enseña un poco mejor. Un abrazo para todos”.

