La fuerte reacción de Gloria Carrá ante la nueva vida mística de Juan Darthés

El regreso a la Argentina de Agostina Páez, la abogada que permaneció retenida en Brasil durante más de 60 días tras ser acusada de racismo, no solo marcó una nueva etapa en su proceso judicial, sino que también trajo novedades inesperadas sobre el presente de Juan Darthés. En medio de sus citas con la justicia, la joven se acercó a comer a un restaurante en Río de Janeiro, un establecimiento del cual el hermano del actor es dueño. Allí, ella se encontró con María del Carmen Leone, la esposa del ex Dulce amor (Telefe), quien le reveló detalles sobre su actual refugio espiritual.

Agostina Páez brindó detalles de su encuentro con la esposa de Juan Darthés Captura

Según relató la abogada santiagueña, Leone le comentó que como familia “estaban orando por ella” ante la complicada situación que atravesaba en el país vecino. Con el correr de los días, lo que parecía un comentario aislado se transformó en una confirmación: el actor habría dado un giro radical a su vida al convertirse en pastor evangélico.

Según diversas fuentes, Darthés encontró en la fe y en una comunidad religiosa de Río de Janeiro el espacio para alejarse de la mirada pública. Cabe recordar que el actor se encuentra radicado en Brasil desde 2018, donde actualmente cumple una condena de seis años de prisión bajo un régimen semiabierto, tras haber sido hallado culpable del delito de abuso sexual contra Thelma Fardin.

Este giro “místico” no tardó en generar fuertes repercusiones. Una de las más contundentes fue la de Gloria Carrá, excompañera de elenco en la tira Patito Feo. En un móvil para Puro Show (eltrece), la actriz fue consultada sobre si estaba al tanto de este presente religioso. “Escuché algo... No me sorprende nada y no me quiero enterar de nada de ese señor”, lanzó Carrá con una frialdad que dejó en claro la distancia que mantiene con su excolega.

Gloria Carrá sorprendió con sus declaraciones sobre Juan Darthés (Foto: Captura TV)

Sin embargo, el punto más tenso se dio cuando el cronista mencionó que Darthés habría intentado empatizar con la situación de Páez, al sugerir que él también había vivido “situaciones similares” en Argentina. Ante este paralelismo, la reacción de Gloria fue inmediata y fulminante: “Sí... Nada que ver. ¿Qué cosas parecidas vivió? Él violó”.

Nicolás Riera, el novio de Thelma Fardín, habló de Juan Darthés

Entre las reacciones a la nueva vida de Darthés, también se encuentra la de Nico Riera, actual pareja de Fardin. “No tengo ni idea, me estoy enterando por vos”, sostuvo el actor días atrás en diálogo con el mismo medio. No obstante, remarcó que le parecía “un poco sorpresivo” el camino elegido.

Aseguran que Juan Darthés inició una nueva vida como pastor evangélico

A pesar de que para muchos esto resulta una novedad, la información cobró fuerza a través del periodista Gustavo Méndez. En su programa La posta del espectáculo (TV Pública), detalló que el actor no solo buscó un refugio espiritual, sino que habría asumido un rol activo dentro de la congregación. El desembarco de Juan Darthés en Brasil hace seis años no fue casualidad; aprovechó su nacionalidad para evitar la extradición. Sin embargo, en junio de 2024, la justicia de ese país rompió el silencio con una condena histórica.