“Googleá mi nombre”. Rosie O’Donnell debió disculparse dos veces con Priyanka Chopra a través de sus redes sociales

Rosie O´Donnell -comediante, actriz y conductora- mantuvo un desafortunado diálogo tras encontrarse con la actriz Priyanka Chopra y su marido Nick Jonas en un conocido restaurante de Los Ángeles. Después de esto, la comediante publicó un video disculpándose con la actriz que no fue bien recibido ni por ella ni por sus seguidores.

Chopra es una de las principales actrices de Bollywood y recientemente participó en grandes éxitos de taquilla de Hollywood - Matriz resurrección y Tigre blanco-. Con más de 74 millones de seguidores en Instagram, es muy reconocida en la industria del cine. Sin embargo, cuando O’Donnell, se encontró con ella y su marido en el restaurante Nobu, la confundió con la hija del médico, escritor y conferencista indio, Deepak Chopra.

Tras el penoso encuentro, la presentadora decidió hacer pública su disculpa mediante un video de Tik Tok en el cual relató el incidente. “Felicité a Nick por su papel en una película y luego volteé a Chopra y le dije: “conozco a tu papá”, y ella me replicó sorprendida “¿Conocés a mi papá?” y yo dije: “Sí, Deepak [por el reconocido autor y conferencista espiritual]”, a lo que ella respondió que él no era su padre y que Chopra es un apellido común”.

O´Donnell continuó disculpándose con Jonas -marido de la actriz- y refiriéndose a ella como “la esposa Chopra” lo que no sólo enfureció a sus fans, sino que impulsó a la misma actriz a responderle, también a través de las redes sociales.

La actriz de Matrix Resurrecciones, escribió que si bien no se toma tan seriamente a sí misma como para pensar que todo el mundo debe saber quién es o a qué se dedica, sí cree quesi alguien quiere hacer público un encuentro privado y pedir disculpas públicas por lo que allí sucedió, lo mejor sería buscar su nombre en Google antes de hacer el video, o bien intentar contactarla de forma directa.

La actriz hizo un descargo en su cuenta de Instagram luego de la fallida disculpa de O´Donnell

También resaltó que todos merecen ser respetados por su individualidad y pidió no referirse a las mujeres como “esposa de”, especialmente en público y cuando se trata de una disculpa. La actriz concluyó diciendo que no todos los Chopra están relacionados con Deepak, así como no todos los Smith están relacionados con “el legendario Will Smith”.

Al día siguiente, O´Donnell publicó un segundo video en Tik Tok disculpándose por no haber sabido el nombre de Chopra. “La gente pensó que ella había sido descortés, no lo fue. Fue simplemente incómodo. Estoy segura de que está harta de que le suceda algo así. Y estoy segura de que no soy la única a quien le pasó. De acuerdo a los comentarios que recibí, mucha gente pensaba lo mismo que yo. Aparentemente es una actriz muy conocida, más famosa que él [Nick Jonas]”. Y concluyó, “Priyanka es su nombre. Priyanka. Espero estar pronunciándolo bien. Quiero disculparme con todos los que creyeron que fui inapropiada ”.

Vale aclarar que Deepak Chopra tiene dos hijos, ninguno de los cuales es Priyanka. El padre de la actriz se llama Ashok y falleció en 2013.

La pareja que se convirtió en familia

Priyanka Chopa y Nick Jonas se convirtieron en padres por primera vez el enero pasado

Chopra y Jonas anunciaron el pasado enero -a través de sus redes sociales- la bienvenida a su primer bebé, concebido por medio de la subrogación de vientre, un procedimiento cada vez más común en los Estados Unidos.

“Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de la subrogación”, decía el posteo que ambos compartieron y en el que también pidieron a los medios un poco de privacidad para poder disfrutar de “este momento especial”.

Nick Jonas y Priyanka Chopra compartieron en sus redes sociales que se convirtieron en padres a través del método de subrogación de vientre (Crédito: Instagram/@nickjonas)

La pareja, que se casó en 2018 en una lujosa ceremonia que duró varios días en la India, venía manteniendo una agenda cargada de compromisos laborales. Chopra había protagonizado la última entrega de Matrix mientras que Jonas había estado de gira con sus hermanos.

Si bien ninguno de los padres reveló públicamente el sexo del bebé, trascendió en algunos medios que se trataría de una niña. El matrimonio tampoco explicó la razón por la cual acudieron a este método para poder concebir, pero no descartan la posibilidad de volver a serlo en el futuro de una manera tradicional, según expresó la actriz de 39 años en una reciente entrevista con la revista Vanity Fair. “Por la gracia de Dios, sucederá cuando deba ocurrir” expresó Chopra.