Graciela Alfano, lapidaria con Susana Giménez: “Si estuviera en Argentina, ya la habrían vacunado”

“Me vacuné en mi país. Rápido, indoloro y seguro. ¡Felicitaciones al personal de salud por su eficiencia y amabilidad! Vacunate, un paso más cerca”. Con esas palabras, Graciela Alfano acompañó la imagen que la muestra en el preciso momento en el que era inoculada contra el Covid-19. La actriz y conductora, además de dar cuenta de su alivio y alegría, fiel a su estilo, no desaprovechó la posibilidad para enviarle un sutil y categórico mensaje a Susana Giménez, un día después de sus polémicas declaraciones sobre la Argentina, efectuadas desde Uruguay, el país en el que eligió pasar la cuarentena y del que regresó solo para someterse a una intervención quirúrgica.

El martes, Giménez aseguró desde Uruguay -país al que viajó semanas después de que el presidente Alberto Fernández declarara la primera batería de medidas restrictivas para frenar el avance de la pandemia de Coronavirus- que no tiene pensado volver a “Argenzuela” y reveló: “Me anoté y el 24 me voy a vacunar con la Pfizer. Iba a ir a Estados Unidos, pero no hay más aviones que salgan desde Uruguay”.

Aquellas palabras no pasaron inadvertidas para Alfano, y horas más tarde de haber compartido aquella foto junto al personal de salud que la vacunó, volvió a referirse a los dichos de su colega. Lo hizo en diálogo con Marcela Coronel en su programa radial Mientras tanto: “Me vacuné hoy en mi país y me siento muy bien. Hay que espantar las dudas. Yo no quiero pegarle a nadie, pero si no digo lo que siento, me estoy traicionando a mi misma”, indicó.

“Si Susana considera que eso es lo que debe hacer [esperar en otro país que le apliquen la dosis] es su decisión, y deberá afrontar las consecuencias. Me causa gracia. No me estoy burlando de ella, sinceramente me da risa. No entiendo cuál sería la diferencia entre vacunarse acá o allá. ¡Las vacunas son iguales! Tienen la misma efectividad en un lugar que en otro. Además, si hubiese estado acá ya la habrían vacunado según su franja etaria”, continuó, picante.

“Me dieron la Sputnik, justamente la vacuna que me cansé de defender cuando no estaba tan bien vista. Eso es coherencia”, continuó la actriz. “Nuestro país es donde estamos, donde vivimos, donde ganamos nuestro dinero. Creo que la Argentina tiene un nivel de ciencia increíble, yo tengo el barbijo del CONICET, este diseño que me parece fantástico. Confío en las vacunas, confío en la ciencia argentina, confío en la forma en que se están distribuyendo las vacunas”, enumeró.

Sobre su experiencia a la hora de recibir la dosis, indicó: “Me siento fantástica. Fue rápido, indoloro y seguro. El sistema para anotarme fue muy rápido: me anoté el lunes, de acuerdo a lo que se establecía para mi franja etaria. La organización fue fantástica, llegué temprano y no hice fila. Cabe destacar lo bien organizados que están todos los turnos, cómo se entra, cómo se llega, cómo se vacuna. La amabilidad de la gente y la buena onda. El personal de salud es extraordinario”.

