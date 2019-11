Graciela Alfano y Yanina Latorre contaron que se ponen en la cara

28 de noviembre de 2019

Graciela Alfano y Yanina Latorre se caracterizan por ocultar poco y contar mucho. Así es como esta mañana contaron sin pudor qué se ponen en el rostro para eliminar las arrugas o el gesto de cansancio. "Yo ayer me puse botox, me inyecté toda la cara", reveló la panelista desde el ciclo de Ángel de Brito, Los Ángeles de la Mañana, en el que ambas participan.

Es que tanto ella como Alfano estaban dando su opinión de los looks de la gala de la revista Caras. En un momento, al analizar que una de las invitadas se había puesto demasiado maquillaje, Graciela dijo: "Chicos, menos es más. Va pasando el tiempo y hay que usar menos maquillaje. Estar más fresca. Se usa el maquillaje fresco, liviano".

Fue entonces que Yanina sumó: "A una edad madura, menos es más. A la señora que está en la casa, que a veces nos critica, le digo que cuando te ponés botox te das inyecciones. Y más allá de rellenar las arrugas, mejora la piel. Eso hace que una después necesite menos base porque la piel brilla mucho con esas inyecciones. Por eso después nos ponemos menos base porque el maquillaje avejenta".

Alfano no quiso perderse de dar sus tips de belleza: "Yo me pongo hilos desde que vino el doctor de Catherine Fulop, Damián Rosenberg. Es sin anestesia y divino. No te cosen. Te ponen un hilo por adentro con una aguja y se te levanta la cara. Después es como que se reabsorbe".

Latorre, en tren de confesiones, dijo: "Hay que decir todo lo que uno se hace. Yo ayer me puse botox, me inyecté toda la cara". Entusiasmada con la charla, y ante la cara de sorpresa de Ángel de Brito, Alfano expresó: "Yo me puse tres hilos de cada lado de la cara, y me voy a poner otros tres y tres. Hay que renovarlos cada seis meses. Después se te va y te queda todo como con colágeno, ácido hialurónico adentro. ¡Así quedás divina como yo!".