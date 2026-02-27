Gran Hermano: qué dijo Graciela Alfano sobre la supuesta convocatoria para reemplazar a Andrea del Boca

Luego de la entrada de Andrea del Boca y Divina Gloria a Gran Hermano, el nombre de una tercera figura del mundo del espectáculo comenzó a sonar con fuerza para sumarse a la casa más famosa del país: Graciela Alfano. Ante los rumores, la actriz y exvedette habló con LA NACION y fue contundente. “Antes muerta que sencilla”, sentenció.

Ayer por la noche en LAM, en medio de un debate sobre el contrato de Andrea del Boca y su posible partida dentro de un mes, Ángel de Brito compartió una información que nadie esperaba. “Si Andrea se va, va a entrar otra persona”, aseguró. “Ya hicieron el llamado y la convocatoria. “¿Es del mismo perfil de Andrea, tipo actriz de novela?, quiso saber Denise Dumas. “Algo pasó que llamaron a una megafigura”, continuó, y explicó que es “tan cara como Andrea”.

Luego de varios intentos de los panelistas por dar con el nombre de la famosa, el conductor del ciclo de América aseguró que se trata de una persona que “da para todo”. “Tiene todos los temas para hablar, tiene las mejores historias del mundo…”, sumó, y con una frase puso fin al misterio: “Hoy recibió el llamado por parte de las tres pelotas de Telefe Graciela Alfano para ser generación dorada”. “Yo creo que Alfano entra y llega a la final caminando”, se entusiasmó De Brito. Sus panelistas también celebraron la idea, aunque algunos dudaron que la exvedette acepte la propuesta.

La palabra de Alfano

“¿Te parece? ¿Me ves a mí en Gran Hermano?“, reaccionó la popular figura cuando LA NACION le preguntó si dentro de sus planes estaba entrar a la casa del famoso reality. “¡De ninguna manera! Antes muerta que sencilla", agregó categórica y fiel a su estilo.

La artista de inmediato argumentó su decisión: “Una diva no muestra su intimidad”. Alfano además confesó que no ve el programa que conduce Del Moro y adelantó que, si bien no será en el reality de Telefe, este año tiene muchas ganas de volver a trabajar.

La negativa de Alejandra Majluf

El miércoles se vivió un triste momento en Gran Hermano cuando se anunció la muerte del papá de Daniela De Lucía. Según informó la producción del ciclo que conduce Santiago del Moro en un comunicado, la escritora y coach tandilense fue contenida en todo momento y decidió dejar el juego para despedir a su familiar y estar cerca de su entorno.

Ante la partida de De Lucía, en LAM volvieron a mencionar el nombre de otra actriz, Alejandra Majluf, como reemplazo, pero la actriz habló con LA NACION y le puso un punto final a las especulaciones. “No. Me explota el teléfono... A mí no me llamaron, no me llaman, cualquier otro laburo que tenga me lo están frenando”, explicó a través de un mensaje de audio cargado de preocupación. Asimismo, señaló que la confusión pudo nacer de un casting reciente que realizó, pero que era para un proyecto fuera de Telefe.

El sueldo que Del Boca habría arreglado con Gran Hermano

Andrea del Boca es, sin dudas, una de las figuras que más llamó la atención desde que se abrieron las puertas de Gran Hermano 2026. En apenas 48 horas dentro de la edición “Generación Dorada”, la icónica actriz ya pasó por todos los estados: se quebró al recordar a su padre, protagonizó un tenso cruce en la cocina con Yanina Zilli y fue el principal sostén de Daniela De Lucía antes de que abandonara la casa por la muerte de su padre. Mientras intenta adaptarse a la convivencia, muchos se preguntan cuál es el salario que la protagonista de Celeste cobra por permanecer aislada.

Este jueves en DDM (América TV) revelaron la suma de dinero que la intérprete habría arreglado por estar dentro del reality más famoso del país. “Andrea del Boca cerró un cachet de seis millones de pesos por semana”, informó Guido Záffora. Acto seguido, Mariana Fabbiani lanzó entre risas: “¿Por semana? Eso significa que puede ser que no llegue al mes... porque si arreglas por semana es porque quizás no completes el mes. Pero serían 24 millones al mes”.

En ese sentido, el panelista le dijo: “En MasterChef, en Bake Off, los participantes cobran por semana. Y los participantes (de este reality) cobran 157.000 pesos semanales. No llegan al millón de pesos en el mes”.

Por su parte, De Brito dio una cifra algo distinta a la mencionada. “¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca? Se lo digo de una manera; por ahí no suena tan bien, pero se las voy a decir de la manera que va a sonar mejor. ¿Cuánto cobra por día Andrea del Boca? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés", expresó en su ciclo de streaming #Ángel Responde (Bondi Live).

Y cerró: “Voy a hacer la cuenta, va a ser fácil la cuenta... Aproximadamente, un millón de pesos por día. Andrea del Boca cobra como 30 palos por mes, 25 millones de pesos por mes”.