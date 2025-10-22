Graciela Dufau: de la violencia que sufrió en su primer matrimonio al amor con el que forjó un fructífero vínculo artístico

De perfil bajo, poco se sabe de la vida privada de Graciela Dufau. Pero está claro que el gran amor de su vida fue Hugo Urquijo, el hombre con el que se encontró en lo amoroso, pero también en lo laboral.

Se conocieron a mediados de los ’80, en un grupo de teatro a cargo del director Augusto Fernándes. Entre clases y charlas se hicieron amigos. En ese momento los dos estaban en pareja y se separaron más o menos al mismo tiempo. La relación que forjaron compartiendo la misma pasión se hizo entonces más fuerte, y en algún momento esa amistad se transformó en amor. Era habitual que la actriz lo consultara sobre terapias o tratamientos para su mamá, que padecía algunos trastornos psiquiátricos, porque él además era psiquiatra y psicoanalista.

Hugo Urquijo y Graciela Dufau GRACIELA CALABRESE

“Fue un flechazo, algo fuertísimo”, coincidieron los dos en las entrevistas en las que hablaban de su historia de amor. “Ser amigos facilita la relación, porque ya te conocés y el otro ha sido testigo de muchas cosas que no hay que explicar”. Estuvieron 35 años juntos, hasta la muerte de él, en 2020. Supieron ensamblar familias, con los hijos de ella y los de él, de sus matrimonios anteriores. Se complementaron muy bien y fueron una de las parejas más sólidas del ambiente artístico.

Pero no solo los unió el amor sino el trabajo porque formaron una dupla que deleitó durante muchos años al espectáculo argentino. Hicieron más de veinte obras juntos y, a pesar de que Urquijo era actor, se volcó más a la dirección. Y claro, fue el director favorito de ella. Urquijo dirigió a Dufau en un espectáculo de poesía, monólogos y obras clásicas, entre otras, Un tranvía llamado deseo, Doña Rosita la soltera, Diatriba de amor para un hombre sentado, Una máscara de amor, Las mujeres de Ibsen, Tus manos en mis manos, La mujer justa, Ver y no ver.

“Después de tantos años juntos, tenemos un criterio similar respecto del arte y del teatro", decía Urquijo sobre Dufau MAXI AMENA - MAXI AMENA

“Después de tantos años juntos, tenemos un criterio similar respecto del arte y del teatro. Compartimos los mismos maestros de la juventud, nos formamos en una misma escuela y vemos desde ángulos similares, lo cual no quiere decir que veamos lo mismo. La complementariedad es muy interesante”, decía Urquijo en una entrevista, hace algunos años. Y ella acotaba: “Es verdad que coincidimos, aunque yo soy un poco más ‘patotera’; en cambio, él tiene un tono más profundo. A mí me da mucha ternura, porque yo suelo despertarme a las 3 de la mañana con alguna idea y él, muy caballero, me dice ‘No querida, ahora no, ahora no’”.

Un matrimonio tormentoso

La actriz se casó muy jovencita con un actor español, Jorge Mistral, y de esa unión nació Dolores, que actualmente trabaja como productora. Fue un matrimonio corto y poco feliz en el que Dufau sufrió violencia de género.

Graciela Dufau

“Tardé en tomar conciencia de lo que me pasaba hasta que mi hija, que tenía un año y medio, estaba llorando y él la levantó y la zamarreó. Ahí yo dije ‘no, con mi hija no’. Esperé que se durmiera, agarré un bolso y me fui a la casa de mi madre”, contó en Incorrectas, programa que hace algunos años condujo Moria Casán, su compañera en la obra Brujas. "A los pocos días hablamos por teléfono porque quería ver a su hija, le dije que sí y fue a buscarla. Entonces aproveché para ir al departamento a buscar ropa y él apareció. Como yo había cerrado todo, le dijo al portero que se había olvidado las llaves, entró al edificio de al lado, subió, saltó por la terraza, rompió un vidrio y entró. Llegué a bajar una persiana y llegué hasta la puerta, pero me alcanzó y me golpeó. En un momento me zafé y pude bajar por el ascensor, fui a la casa de una amiga y ella tuvo la idea de presentar la denuncia en una comisaría, y nos acompañó un abogado, amigo de ella”, detalló.

Pero no fue fácil, porque Dufau no recibió un buen trato al momento de presentar la denuncia: “El comisario me preguntó si creía que era Hollywood para ir con un abogado, pero por lo menos él estuvo preso 48 horas”. También contó que las palizas se sucedían desde mucho antes, incluso cuando estuvo embarazada. “Eso fue en Lima. Vino un médico, tuve que hacer reposo, y afortunadamente mi hija quiso nacer, o el universo, Dios, quiso que naciera. Él quiso compensar llamando a mi madre para que viajara a Lima, mi madre no quiso viajar… Hacía cosas espectaculares, llegabas y encontrabas una pared con damajuanas llenas de rosas y te sentías una reina, pero después venía lo otro", se sinceró. No volvieron a estar juntos.

“Leí que al año siguiente se suicidó, se pegó un tiro en el corazón… Dejó tres cartas, una para sus compañeros de la telenovela que estaba haciendo en México, otra a un abogado y otra para el canal. Ninguna para sus hijos, porque tenía tres hijos mayores que Dolores. Yo tenía 23 años de esa época…. Él tomaba drogas… Traté de ayudarlo, vendí un piano y pagué una internación, él la aceptó pero después inventó que tenía que hacer algo en el programa de Pipo Mancera, salimos y en la esquina entró a un bar y pidió una bebida alcohólica… La verdad es que alguna vez tuve miedo de que me matara, por eso siempre digo que no celebré su muerte, pero sentí mucho alivio", aseguró.

Años después de separarse de Mistral, Graciela Dufau se enamoró de otro actor, Diego Varzi. Estuvieron juntos varios años y tuvieron un hijo, Federico, que es médico. Tiempo después, llegaría su amor definitivo de la mano de Urquijo, el hombre con el que construyó una familia y una fructífera sociedad artística.