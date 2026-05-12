Nati Jota habló de su cruce con Estanislao Bachrach y aseguró que es “injusto” el clip que hicieron sobre lo sucedido

Ayer, durante la emisión de Sería increíble, Nati Jota vivió un tenso momento con el biólogo Estanislao Bachrach que se hizo viral. Hoy, luego de algunas alusiones en su programa, la conductora aseguró que fue “una nota incómoda al aire”, que hicieron lo que pudieron y que el recorte que circuló, la parte final del ida y vuelta, fue “tendencioso”. Nunca pensé que se iba a hacer más viral con el cuento contado tan distinto. Eso da un poco de impotencia”.

El tenso momento entre Nati Jota y Estanislao Bachrach

El tenso momento entre Nati Jota y Estanislao Bachrach

En el video que ayer inundó las redes sociales se ven los últimos minutos de la columna del científico en el programa de Olga. “Yo leí una vez que después de tomar alcohol a nuestro cuerpo le cuesta más producir serotonina y por eso te bajoneabas al otro día”, planteó Jota. “No lo sé”, respondió Bachrach. “Ah, ¿no lo sabés? Ok, perfecto. Bueno, Estani, gracias por haber venido, un placer", devolvió ella, lo que provocó sorpresa en el divulgador científico.

“¡¿Ya está?!“, inquirió Bachrach, sorprendido por la breve duración del intercambio, que había empezado unos minutos antes. ”Pero Estani, cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar eso’, entonces sí, ya está“, le retrucó ella. ”Está bueno“, sostuvo el divulgador científico y agregó: ”Me gustaría terminar con eso que dijiste recién, ¿podés repetirlo?“.

Las respuestas breves de Bachrach generaron el enojo de Nati Jota

Luego de que Nati Jota accediera a repetir su comentario, Bachrach se descargó: “Eso es la Argentina: cualquiera que tenga un micrófono dice cualquier pelotudez porque no se anima a decir ‘no sé’”. “Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra y si es porteño mucho peor...”, siguió. “Acá hay que saber decir ‘no sé’”, sentenció. “Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna”, sugirió Jota. “Listo, pero es un chiste, a mí no me importa”, cerró el invitado.

Si bien sólo trascendieron algunos minutos, durante toda la entrevista se notó un clima tenso en el intercambio de quienes estaban en la mesa del programa. Incluso en las redes muchos defendieron a la conductora y señalaron que el biólogo no tuvo buena predisposición en ningún momento.

El descargo de Nati Jota

Esta mañana, Nati Jota intentó evitar el tema en su programa, aunque durante todo el envío persistieron los comentarios en alusión a la actitud de Bachrach. “No entiendo por qué contestás cuando es importante decir ‘no sé’”, disparó Eial Moldavsky cuando la conductora le preguntó a otro integrante del equipo cómo la había pasado en sus vacaciones. Luego, Nati Jota habló de forma solapada sobre lo que había pasado ayer.

Nati Jota y Estanislao Bachrach

La conductora explicó que el viernes se dio cuenta de que tenía la rueda baja del auto y que el lunes lo llevó a la gomería. Luego de relatar el periplo del arreglo, lanzó: “Lavé el auto y sentí dopamina, la del esfuerzo”, con un claro guiño al tema de la columna con Bachrach y todos se empezaron a reír. “Aprendió”, intervino Toto Kirzner. “La verdad es que tiene razón de que nadie prestaba atención”, sumó Noelia Custodio cuando se armó la discusión. “Es que somos unos pel... al final”, cerró Moldavsky.

Una vez que terminó el programa, Jota habló de forma más directa del tema, esta vez con el movilero de Puro Show. “Fue una nota bastante incómoda al aire”, arrancó. “Yo creo que la resolvimos bastante bien. Tratamos de remarla porque eso es lo que uno hace. De hecho, en el momento trato de no darme cuenta de la incomodidad y seguir adelante para tratar de zafar la columna”, agregó.

De inmediato, la conductora señaló que lo que más la sorprendió, cuando vio las repercusiones, fue que se recorte solo el último momento, cuando intentó cerrar la columna por cuarta vez. “Me decía ‘¿qué? Ya me voy, ya me voy’”, repasó.

En ese momento, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar —el conductor del ciclo— comentó que había visto toda la nota y que hubo muchos más momentos incómodos. “Realmente el tipo había ido mala onda”, señaló. “¿Ustedes le empezaron a hacer preguntas de otra cosa y por eso se fastidió?”, quiso saber. Entonces ella aclaró que el biólogo había ido a hacer una columna, que a veces el invitado expone y otras responde preguntas, y que el tema era la dopamina y la serotonina. “Para mí, las preguntas tenían que ver. De todas maneras, uno al no ser experto en algo, pregunta; por eso traigo a un especialista”, continuó.

“Yo igual no tengo intención de meterme con nadie. Solamente siento que tengo que salir a explicar que ese recorte no es justo con lo que pasó”, intentó explicar la conductora. Además, dijo que quizá en el cierre de la nota tendría que haber hecho un hincapié en lo previo, pero solo para cuidarse del recorte. “Yo siento que no fui ni antipática ni nada, creo que hice las cosas bien, que le puse toda la onda hasta el final”, sostuvo.

Por último, confesó que se fue del programa con un poco de bronca. “Dije ‘hicimos lo que pudimos, la remamos’ y para mí el tema había terminado. Nunca pensé que se iba a hacer más viral con el cuento contado tan distinto. Eso da un poco de impotencia. ¿Te preguntás: qué sentido tiene hacer las cosas lo mejor posible si siempre todo va a ser tan tendencioso?”, disparó. “¿No sentís que porque sos vos te pegan de más?”, consultó el conductor y ella asintió con la cabeza. “Me imagino a otra persona y habría sido: ‘y bueno, algo habrá pasado’. Siempre es más fácil pegarme. No sé cómo combatirlo. Intento hacer mi trabajo bien”, completó.