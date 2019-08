La actriz y bailarina habló de todo en Confrontados Crédito: Instagram

Griselda Siciliani pasó por Confrontados, por Canal 9, y habló de La mujer de al lado, obra que protagoniza en el Multiteatro, y de su participación en Bailando por un sueño. "Estoy feliz en el teatro porque es un personaje soñado. Mi compañero iba a ser Pipo Luque, pero se operó de las rodillas y no pudo hacer el proceso de ensayo. Con Germán Palacios también nos llevamos muy bien. Después de Sugar tenía muchas ganas de hacer teatro de texto. Me gusta mucho hacer reír", se entusiasma.

Sobre el Bailando, la actriz aseguró que se siente como pez en el agua y que no cree que el jurado sea especialmente exigente con ella. "A muchos les exigen un montón. Si me sintiera incomoda me iría. La verdad es que la paso bien, me divierto y no siento malestar en absoluto. Me dio mucho odio caerme en la última gala porque soy muy perfeccionista y Nico, mi bailarín, también. Nos dio mucha bronca porque no nos caímos ni aprendiendo el truco. Fue un resbalón de la bota y un pequeño error. Y ahora vamos por la revancha, en la sentencia. Si no me mandaban a la sentencia, pedía ir. Me hubiera puesto cero. De verdad es un lugar a explorar, que no conozco y que nada tiene que ver con la actuación y con lo musical. Marcelo es muy cálido conmigo".

Algunos dicen que Pampita es muy dura con Griselda y ella da su opinión: "Yo la siento muy amorosa conmigo. Estoy entendiendo el funcionamiento del show. Para mí es un lugar relajado porque otro lleva la batuta. Lo siento muy lúdico, casi como unas vacaciones. No me van a ver enojada en el Bailando".

Separada desde hace tres años de Adrián Suar y mamá de Margarita, que ya tiene 7 años, Siciliani dijo que no volvió a enamorarse y que ninguno de los rumores que corrieron fue cierto. "De todos los nombres que tiraron, no salí con ninguno. Y no lo diría tampoco. Hace tres años que estoy sola", aseguró y no pudo contener la risa. ¿Si hay chances de reconciliación con Suar? "Para nada. Adrián es mi familia pero no hay chances de reconciliación. Hasta que no me guste alguien mucho, no van a saber si tengo algo con alguien o no".

Con ganas de conversar, la actriz habló también de política. "Voté a Alberto Fernández. No me siento enteramente representada por ningún partido, aunque me encantaría ponerme una camiseta. La verdad es que voté en contra de algo, y quisiera votar a favor. Está bueno el resultado de la votación, porque el pueblo dijo que hay una realidad que no le gusta".