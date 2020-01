Crédito: Instagram

21 de enero de 2020 • 20:11

Los rumores sobre un posible noviazgo entre Julieta Prandi y Guido Sardelli comenzaron a circular a fines de diciembre. En los pasillos se decía que ella, que pasó un 2019 muy difícil tras separarase de Claudio Contardi, a quien denunció por violencia de género y estafa, estaría apostando otra vez a una relación con el baterista del grupo Airbag. Si bien la modelo ya había reconocido que entre ambos había buena onda, ahora fue él quien terminó de confirmar que efectivamente están en pareja.

"A mí me resulta muy extraño que me pregunten esto, porque yo no estoy acostumbrado a hablar de estas cosas", dijo el músico durante una conferencia de prensa, cuando le consultaron cómo estaba su relación con Prandi. "No sé, lo tomé como una decisión en privado, vamos a decir eso, porque si no tengo que dar explicaciones".

"Tenemos una relación, estamos bien, pero más que eso no puedo aportar a la causa", agregó Guido, a quien enseguida le pidieron que confirme si está saliendo con la actriz de Una noche en el museo o no. "Sí, claro", respondió.

En el mes de diciembre, ella también se mostró evasiva al hablar de su conquista. "Estoy bien. Somos muy amigos. El tiempo dirá si pasa algo más o no", dijo la rubia en su momento sin querer jugársela en una charla con Pamela David. "No quiero poner rótulos de nada. Simplemente que somos amigos. ¿Cuándo lo volveré a ver? Yo tengo libres los lunes... No sé cuando nos veremos", explicó visiblemente incómoda.

La pareja se conoció este año en un recital de Airbag, en el Hipódromo de Palermo. "A Pato ya lo conocía y a Gastón lo vi hace poco en el Vorterix. Hay re buena onda, son gente de familia, excelentes personas. Pegás onda o no, te das cuenta la primera vez que conoces a la persona. Creo que el 2020 va a ser mi año", resumió la Prandi, esperanzada.