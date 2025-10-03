Julieta Prandi pidió ayuda para su papá, que tuvo que ser operado

Julieta Prandi sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de preocupación y sentimientos encontrados. A través de sus historias de Instagram, la modelo y conductora pidió colaboración para su papá, Eduardo, quien atraviesa un delicado momento de salud y permanece internado en un centro médico de la Costa Atlántica. Su pedido rápidamente despertó la atención y el acompañamiento de sus fanáticos, que no tardaron en hacerse eco de la situación.

En el mensaje, Prandi dejó en claro la urgencia del pedido y compartió la información precisa para quienes pudieran colaborar. En una historia de Instagram, escribió: “Se necesitan dadores de sangre cualquier grupo o factor en el Hospital Comunitario de la Ciudad de Pinamar. Acercarse directamente a Av. Shaw 255 para Eduardo Prandi. Muchas gracias”. Así, mostró la situación que atraviesa su familia y apeló a la solidaridad de la gente.

El mensaje de Julieta Prandi en medio de la internación de su papá (Captura: Instagram @jprandi)

Sin embargo, con el correr de las horas, Julieta decidió calmar la inquietud que había despertado su mensaje inicial y explicó con más detalle la situación. La actriz y modelo aclaró que no se trataba de una emergencia médica, sino de una cirugía previamente planificada para su papá, lo que permitió llevar tranquilidad a quienes se habían mostrado preocupados por su estado de salud.

Cabe destacar que este episodio llega en un momento en el que Julieta Prandi parece haber encontrado un mayor equilibrio en su vida personal, acompañada por Emanuel Ortega y dejando atrás una etapa marcada por violencia y disputas legales con su expareja, Claudio Contardi. Hace apenas unas semanas, la Justicia lo condenó a 19 años de prisión por delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, un fallo que no solo significó un paso decisivo en la búsqueda de justicia, sino que también marcó un profundo alivio y un cambio en la vida de la conductora.

En ese mismo proceso judicial, Eduardo Prandi, el padre de Julieta, tuvo un rol importante al brindar su testimonio sobre los difíciles años que atravesó la familia durante la relación de su hija con Contardi. Su presencia en las audiencias realizadas en el Tribunal N° 2 de Campana reflejó la gravedad de lo vivido y el acompañamiento incondicional hacia su hija en una de las etapas más dolorosas de su vida.

Julieta Prandi y su papá tras el veredicto que condenó a Claudio Contardi Fabián Marelli

“Sus manipulaciones, siempre lo mismo. Los alejó a todos de todos. No le dejó familia, amigos, padre, nada. Tiene que pagar”, comentó sobre Contardi, y agregó: “Yo sabía de entrada que él era así. Yo lo hice averiguar y ahí tuve una definición funesta de él. Yo trabajaba en una empresa de seguridad y el comisario que trabaja con nosotros me averiguó y al día siguiente me dijo: ‘si amás a tu hija, alejala de esta persona’”.