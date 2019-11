Guido Süller recordó a Ricardo Fort: "Fuiste el amor de mi vida"

Guido Süller recordó a Ricardo Fort, a seis años de su muerte, "el amor de su vida" Crédito: Twitter

25 de noviembre de 2019 • 13:11

Hoy se cumplen seis años de la muerte de Ricardo Fort y Guido Süller quiso recordar al millonario con un posteo muy sentido. Desde que el famoso empresario murió, el mediático siempre expresó el gran dolor que le causaba su pérdida porque habían sido muy amigos, incluso llegó a confesar que en su juventud tuvieron un romance.

" Fuiste el amor de mi vida, te amo", escribió Süller en sus redes sociales junto con una foto, en donde se los ve juntos. "Hoy hace 6 años que te fuiste, querido Ricky. Ya es hora de que te suelte. No puedo vivir aferrado al pasado. Es como estar un poco muerto, ¿sabes?", expresó además.

Y siguió sumando palabras a su gran declaración de amor: "Fuiste sin duda el amor de mi vida. Te voy a llevar siempre pero siempre dentro mío, hasta el último día de mi vida . Y cuando yo parta tal vez nos encontremos. Te Amo."

Esta no es la primera vez que Süller confiesa que estuvo muy enamorado del mediático. Cada año conmemora el aniversario de la partida de Fort expresando que no supera el dolor de su ausencia. En 2018 había escrito: "Cuando nos sacamos está foto, soñábamos con ser personas inolvidables. Todavía me parece que es una de tus tretas para que todos hablemos de vos. Pasa que estás tan vivo dentro mío que no puedo creer que ya no estés más". Y cerraba diciendo: "5 años sin vos, y 30 años de nuestro primer beso".

El millonario murió el 25 de noviembre de 2013 en el Sanatorio de la Trinidad, tras varios días internado por una dolencia en sus rodillas. Según determinó la junta médica, tuvo una "muerte súbita" luego de una infección generalizada. Los hijos de Fort, Felipe y "Martita", quedaron a cargo de Gustavo Martínez, quien fue su gran amigo y supo ser su compañero de vida.