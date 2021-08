Guido Süller, sobre su participación en la serie de Ricardo Fort: “Soy el único que lo conoció en la adolescencia”

Todavía no empezó a filmarse, pero ya generó polémica. Desde que se anunció que la serie sobre la vida de Ricardo Fort estaba en producción, surgieron varios cruces entre quienes estuvieron cerca del millonario a lo largo de su vida. Uno de los que lo conocía muy bien es Guido Süller, quien salió con el mediático durante un año y medio en su adolescencia. Tras aclarar que si no hay plata de por medio no estará en el documental, el actor tomó partido en la guerra desatada entre Rocío Marengo y Virginia Gallardo.

“¿Te convocaron para hablar en la serie de Fort?”, le preguntó Carlos Monti este viernes en Nosotros a la mañana. “Esa es la única pregunta que no puedo contestar”, lanzó el invitado haciéndose el misterioso. “Entonces te llamaron”, reaccionó el periodista dando cuenta de que el actor se había delatado solo. “Ah claro, qué estúpido. Soy un tarado”, reconoció Süller entre risas. Enseguida habló al respecto: “Sí, me gustaría porque soy el único que lo conoció en la adolescencia. Estuve un año y medio con él. Fue un flechazo en el boliche Bunker”, recordó sobre la relación que tuvo hacia fines de los ‘80.

Si bien sus intenciones son formar parte de la biopic, el mediático aseguró que si no le pagan lo va a pensar. “Creo que me tienen que pagar porque ellos van a ganar. No es justo que los que participemos no ganemos un centavo”, reflexionó. Y enseguida aclaró por qué es importante que esté en la serie: “Pasa que yo soy el único que lo conoció de adolescente. Éramos dos jovencitos soñando con ser famosos e inolvidables; él quería ser cantante y yo actor. Nos sentábamos en el cordón de la vereda y él me cantaba y yo actuaba. No tenía un centavo, salvo cuando le afanaba el auto al padre y nos íbamos a uno de los departamentos”, recordó.

En cuanto a cómo era la relación de Fort con sus hermanos, reveló: “Con el mayor nunca hubo relación, es muy cerrado ese hombre. En cambio con Eduardo siempre me llevé bien, era muy mujeriego. Viví un mes con Ricky en Punta del Este y él traía mujeres todas las noches”.

Inevitablemente, la guerra entre Rocío Marengo (actual pareja de Eduardo Fort) y Virginia Gallardo salió a escena y Guido Süller tomó partido: “Las quiero a las dos. Me parece que estoy de parte de Marengo, pero la quiero a Virginia. No me gusta que haya dicho que salió con Ricardo, era un amor platónico. Eran amigos y se querían mucho, pero ser pareja es más, acostarte, tener relaciones sexuales. Pero que Ricardo la adoraba eso si es verdad”, concluyó.

Una serie que trae polémica

Rocío Marengo cruzó a Virginia Gallardo por la docu-serie de la vida de Ricardo Fort Archivo

“Hice la conexión para que esto se lleve a cabo, pero tengo que cuidar mi imagen pública. No conozco a los productores, ni siquiera ellos conocieron a Ricardo, y no sé qué van a contar. Les pregunté si cambiaba en algo que no estuviera, que no se me nombrara, y me dijeron que no. No estoy en contra de la serie, al contrario, le deseo lo mejor. Me parece bárbaro y ojalá se muestre una parte linda de la vida de Ricardo”, admitió Gallardo hace algún tiempo, confirmando que no será parte de la serie, que cuenta con el aval de los hijos de Fort, Felipe y Marta.

Al ser consultada sobre la decisión de Gallardo, Marengo la tildó de “desagradecida y poco memoriosa“, dando a entender que su fama se acrecentó notablemente a partir de su relación con el fallecido empresario. “De repente amenazan con que tienen mil cosas mías para contar. ¿Díganme cuál es la diferencia de una Rocío Marengo, pareja actual de Eduardo Fort, que viaja por el mundo?”, cuestionó la panelista de Intrusos, al escuchar la definición que hizo de ella la participante de “La Academia” de ShowMatch. Enojada, concluyó: “¿Se paga ella los pasajes? Porque ella hoy hablaba de gastos de tarjeta. ¿Tenés la cara de salir a hablar de mí en cuanto a lo económico? Ya somos grandes, ya no somos las del reality, hay un límite”.

“Tengo mil cosas para responderle, porque cuando yo hablé de la serie lo único que dije fue que no me parece bien que no sea parte; yo hubiese sido parte”, aclaró Marengo en Los ángeles de la mañana (eltrece). “En este caso puntual aparecen los chiquitos de una persona que fue importante en su vida, para hacer un homenaje, y les dice que no, entonces solo dije que me parecía desagradecido de su parte”, sostuvo. Luego se adentró en otro polémico tema: “Yo hablé para el programa en el que ella trabaja, Intrusos, el mismo programa en el que su compañero, Rodrigo Lussich, le dijo en la cara que todo el mundo la trató de ‘gato’”.

LA NACION