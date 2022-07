La dura historia de vida del novio de Guido Süller: abandono, adicciones y el sueño de entrar a Gran Hermano

A diez años de la transmisión de la última temporada, desde Telefe anunciaron que Gran Hermano realizaría su tan esperado regreso a finales del 2022. La noticia desató un mar de sentimientos encontrados en la audiencia. Mientras muchos celebraron con alegría el regreso del aclamado reality, otros lo criticaron duramente y lo tildaron de “telebasura”. Pero, a su vez, hubo un tercer grupo: quienes lo vieron como una enorme oportunidad. Allí se ubicó Federico Acosta, quien compartió su audición en las redes sociales junto a otros millones de posibles hermanitos. Pero, a diferencia de sus competidores, el joven de Zárate logró llamar la atención de los curiosos por un inesperado detalle. Está de novio con el mismísimo Guido Süller.

Federico Acosta, el novio de Guido Süller, sueña con entrar a la casa de Gran Hermano

A días de haber confirmado el regreso del aclamado programa, desde la producción dieron un simple instructivo de cómo aplicar al mismo. Luego de contestar una serie de preguntas, los interesados debían incluir en el formulario un link que llevara directamente a su video de presentación, el cual tenía que estar previamente publicado en alguna plataforma.

A lo largo de los siguientes días, las redes se vieron inundadas por videos de castings en donde cada uno de los aspirantes se presentaba, compartía un poco de su vida y respondía a una serie de preguntas. Federico Acosta habló de su familia, de su trabajo actual y de cómo será su estrategia en caso de ser seleccionado. Y, a la hora de decir si tenía una relación con alguna celebridad, admitió que es el novio de Guido Süller, quien cumplía la función de camarógrafo.

Guido Süller y su novio, Federico Gentileza Guido Suller

Los ojos de la audiencia se fijaron rápidamente en él, quizás atraídos por los más de cuarenta años que lo separan de su enamorado. Pero, ¿quién es Federico Acosta más allá de ser “el novio de Süller”? En diálogo con LA NACION, dejó entrever su verdadera esencia.

La conmovedora historia de vida de Federico Acosta

Federico nació en la ciudad bonaerense de Zárate en el seno de una familia humilde y trabajadora, donde el lema principal es: “La mayor riqueza es la familia unida”. Segundo hermano de seis hijos, no puede evitar sonreír de oreja a oreja cada vez que los menores de la casa se hacen presentes en la conversación.

Más allá de que, quien le sigue es apenas un año más chico que él, se refiere a ellos con el cariño y la responsabilidad de quien ocupó naturalmente el rol de protector. No obstante, aunque su manera de hablar sobre el futuro está atravesada por un optimismo que deslumbra, fue cuestión de tiempo que dejara salir los dolores de una infancia muy dura.

Federico Acosta tiene 22 años Gentileza Guido Suller

Cuando era chico, se ofreció a trabajar en la parrilla de su tío para poder ayudar a sus papás con los gastos de la casa. “Hacía de mozo, de bachero, de parrillero, de limpieza. De todo”, recordó. Hoy en día su vida no es muy diferente, ya que continúa como mesero y bachero, al mismo tiempo que ejerce como barbero e intenta continuar con sus estudios artísticos.

Federico ve en Gran Hermano la posibilidad de ayudar a sus hermanos, a quienes describió en repetidas ocasiones como las personas que más ama en este mundo. “Lo que me gustaría a mí es ayudar a mi vieja, a mi familia. A que ella tenga una mejor casa. No pido lujos, solo más comodidad. Que tenga su cocina propia, poder hacer más habitaciones para mis hermanos que están creciendo. Estoy tratando de darles un ejemplo, que aprendan buenos valores”, expresó, con la mirada puesta en ese futuro soñado al que logrará acercarse, aunque sea un poco, con su entrada al reality.

Federico Acosta, el novio de Guido Süller, sueña con estar en Gran Hermano instagram @fedeacostta

Esa esperanza que tanto lo caracteriza se ve interrumpida solo cuando comienza a rememorar los primeros años de su vida. “No quiero llorar, aunque me dan un poco de ganas”, admitió, algo avergonzado. Respiró hondo y, tras tomarse su tiempo, explicó: “Hay veces que veía que mi papá le pegaba a mi vieja, porque tenía problemas con el alcohol. Fuimos mejorando, pero siempre hubo eso en mi familia. Los problemas de adicción, con el alcohol, la violencia. Hacia mi también, porque mi viejo antes no aceptaba que sea gay. Entonces me pegaba, fue muy duro pasar eso y me quedo un poco en mi, esa tristeza”.

Y continuó: “Yo he visto muchas cosas terribles. No teníamos donde vivir. Estuvimos debajo de un puente con mi papá y mi hermano en un cochecito, íbamos caminando a la madrugada porque en ese momento ni nuestra propia familia nos quiso ayudar. Yo tenía 10 o 12 años. Pasamos hambre”.

A pesar de que la angustia le pesa en el corazón, Federico aseguró que utiliza todo esto a modo de motor. “Hoy en día estoy intentando superar eso, haciendo todo lo contrario y siendo una mejor persona. Para mi mismo y para mis hermanos, que quiero que puedan seguir estudiando y trabajando. Que sean felices”, manifestó.

La promesa de Gran Hermano

Hay una larga lista de razones que pueden impulsar a alguien a querer formar parte de un programa en donde las cámaras no dejan lugar para esconderse. Experiencia, salto a la fama, dinero o, simplemente, cumplir el sueño de estar en la famosa casa son algunas de ellas.

Federico, consciente de su posición, reconoció que no necesita fama. Ese punto lo tiene cubierto gracias a su relación con Guido Süller. En cambio, solo busca ganar y llevarse el abultado premio. No solo para construir una mejor casa para su familia, sino para ayudar a los comedores de Zárate. “Hay muchos merenderos donde siempre se necesitan alimentos y mercadería para que los chicos puedan comer”, expresó.

Federico quiere ganar para poder ayudar a su familia Gentileza Guido Suller

Tras enlistar sus objetivos generales, consideró necesario recalcar que su participación no sería meramente un gesto de entrega absoluta para los necesitados. “La verdad me gusta mucho cantar y bailar. No digo que lo hago bien, pero es a lo que aspiro en el sentido artístico. Poder llegar a seguir estudiando, hacer canto y pagar los cursos”, explicó. Y remató: “Estoy preparado para lo que venga”.