Rocío Marengo y Virginia Gallardo se cruzaron sin filtro por la serie de Ricardo Fort

Rocío Marengo y Virginia Gallardo están en el centro de una tormenta mediática: luego de que Marta y Felipe Fort confirmaran que están impulsando el lanzamiento de una serie sobre la vida de su padre, Ricardo Fort, empezaron los cruces. La exnovia del fallecido millonario planteó que no quiere participar de la producción, y la participante de La Academia la cuestionó con dureza: “Desagradecida y poco memoriosa”.

Desde que Gallardo expresó su deseo de no formar parte de la docuserie que narrará la vida del empresario chocolatero, Marengo se mostró sorprendida y decepcionada. Cansada de las críticas, la panelista de Intrusos le respondió a la novia de Eduardo Fort: “Estoy cansada de la gente falsa, decí lo que tengas ganas de decir”.

“Eso de que ‘a Virginia la quiero’, no, ¡basta de la doble careta! Me querés o no me querés, decí lo que querés y bancátela; no digas ‘a mí me cae bárbaro’ y después decís cosas horribles de mí”, afirmó en su descargo Gallardo. Entre lágrimas aseguró que se comunicaría con la familia de Fort para expresar sus razones para no participar.

Virginia Gallardo estuvo en pareja con Ricardo Fort, cuando ambos estaban en ShowMatch, ella como participante, y él como jurado

“Ahora me pregunto yo, que ella está en el vínculo familiar, ¿para qué me llamaron para que vaya al cumpleaños de 15? ¿Tengo que pensar que me utilizaron en ese momento y que hoy también me necesitan para la serie? Porque si no, no entiendo”, redobló la apuesta. En este sentido, es común que Gallardo intercambie comentarios amorosos con los hijos de Fort en las redes sociales.

“De repente amenazan con que tienen mil cosas mías para contar. ¿Díganme cuál es la diferencia de una Rocío Marengo, pareja actual de Eduardo Fort, que viaja por el mundo?”, cuestionó. Enojada, concluyó: “¿Se paga ella los pasajes? Porque ella hoy hablaba de gastos de tarjeta. ¿Tenés la cara de salir a hablar de mí en cuanto a lo económico? Ya somos grandes, ya no somos las del reality, hay un límite”.

La furia de Rocío Marengo tras su cruce con Virginia Gallardo

Marengo no se quedó atrás con sus dichos, y deslizó detalles económicos del pasado: la modelo aseguró que Gallardo “gastaba mucho” en la tarjeta de crédito que le obsequió Fort mientras fueron pareja. “Tengo mil cosas para responderle, porque cuando yo hablé de la serie lo único que dije fue que no me parece bien que no sea parte; yo hubiese sido parte”, aclaró la mediática en Los ángeles de la mañana (eltrece).

“En este caso puntual aparecen los chiquitos de una persona que fue importante en su vida, para hacer un homenaje, y les dice que no, entonces solo dije que me parecía desagradecido de su parte”, sostuvo. Luego se adentró en otro polémico tema: “Yo hablé para el programa en el que ella trabaja, Intrusos, el mismo programa en el que su compañero, Rodrigo Lussich, le dijo en la cara que todo el mundo la trató de ‘gato’”.

“Yo no la veía como un gato de Fort, y de lo que tuvo Ricardo, ella fue de lo mejorcito. Ella está convencida de que su imagen era esa, y será un problema con su pasado, que ella tendrá que analizar”, remató sin filtro. Y cerró: “Del 95% del entorno era por interés y por laburo. ¿Qué me va a venir a decir, que era todo por amor?”.

LA NACION