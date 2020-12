Con una máscara alusiva, Guillermina Valdes confesó el apodo que le puso su familia por su actitud frente a la Navidad y aclaró qué piensa sobre la época festiva Crédito: Instagram: @guillevaldes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de diciembre de 2020 • 15:06

Guillermina Valdes contó qué piensa sobre la Navidad y se sinceró sobre el apodo que le puso su familia por su actitud frente a las épocas festivas. Acompañada de todo el clan ensamblado, la empresaria le deseó una "feliz vida" a sus seguidores, junto a una inesperada postal: "Me dicen 'El Grinch' en casa y este año me coronaron con esta máscara".

En su cuenta de Instagram, mostró primero su atuendo navideño: un vestido metalizado largo. "Descalza y sin make up, pelo suelto y listo", reveló en sus stories, unas horas antes de compartir una imagen luciendo la máscara del famoso villano "anti-Navidad".

"No es que no me gustan la Navidades, pero entiendo que los deseos de amor y paz son para todos los días", confesó Valdes. Y agregó: "Así que como hoy todos saludan, yo también lo hago y les deseo: que estén más unidos que nunca, que se amen y que todos juntos no dejemos de soñar con un mundo mejor, porque siento que se puede y depende de nosotros concretar ese deseo".

Valdes aseguró que ya tiene una "sucesora" Grinch: su hija mayor, Paloma Ortega, de 18 años Crédito: Instagram Stories @guillevaldes

"¡Feliz vida para todos!", le deseó a sus más de dos millones de seguidores de la red social. Además, llevó con orgullo el apodo con el que la bautizó su familia y publicó en sus historias una foto tomando sol, junto a un gif de "Grinch alert". Incluso mostró que ya tiene una "sucesora" que comparte su pensamiento sobre la Navidad: su hija mayor, Paloma Ortega, fruto de su relación anterior con Sebastián Ortega.

Marcelo Tinelli, por su parte, subió a su cuenta una romántica imagen junto a Valdes y escribió en el epígrafe: "Feliz Navidad", con emojis de corazones. La pareja se muestra más consolidada que nunca y dejaron atrás todos los rumores de separación que enfrentaron a lo largo del año.