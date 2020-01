El productor teatral habló de la pelea entre Mónica Farro y Sol Pérez Crédito: Instagram

Guillermo Marín habló de la escandalosa pelea que tuvieron Mónica Farro y Sol Pérez el viernes pasado en Mar del Plata. El productor teatral de la obra que protagoniza Carmen Barbieri y que tiene a ambas actrices en el elenco - 20 millones- contó su versión de los hechos y se mostró indignado por no haber podido evitar la suspensión de la función, por respeto al público.

En diálogo con Implacables, el empresario reveló que las diferencias entre la vedette uruguaya y la modelo argentina comenzaron en los primeros ensayos. "Ellas se enfrentaron en el camarín y todo se desmadró. Esto viene desde hace tiempo, fue creciendo y pasó lo que pasó. Lamentablemente no lo pude frenar por no estar acá", afirmó.

Marín explicó que aún se está recuperando del accidente de auto que tuvo hace diez días, y que por eso no pudo estar presente en La Feliz para solucionar la situación: "Vine a poner orden. Algo importante pasó. Una función no se suspende porque sí. Como todavía no tengo el alta estaba haciendo reposo en Buenos Aires y ni bien me enteré de esto vine para la costa".

Al ser consultado sobre los motivos de la pelea, el productor aseguró: "Me comentaron que a una de las dos le agarró un ataque de angustia muy grande y no se sentía bien para salir al escenario". Mientras tanto, los panelistas del ciclo de elnueve le preguntaron por los rumores que indican que fue Pérez quien inició el pleito contra Farro. "Yo no estuve en el momento en que pasó todo, lo que a mí me cuentan es que fue una situación desesperante", expresó Marín.

Indignado por todo lo ocurrido, la expareja de Valeria Archimó demostró su enojo por la falta de respeto hacia el público: "Les dije a las dos que la temporada termina el 15 de marzo y que si no están en condiciones de seguir, me lo digan. Yo no voy a soportar más problemas". Y cerró tajante: "Suspender una función es un bochorno para todos, nos quita prestigio y le fallamos a la gente".